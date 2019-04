Cận cảnh chiếc smartphone 3 camera đầu tiên của Motorola

Chiếc smartphone này chưa được đặt tên này có thiết kế tương tự như Motorola One Vision. Ảnh: PhoneArena. Thiết bị có màn hình LCD 6,2 inch ghép nối với một camera cắt ở góc trên bên trái, viền mỏng và cằm thu nhỏ. Ảnh: PhoneArena. Điểm tương đồng với One Vision nữa là thiết bị mới này có thiết lập camera dọc ở góc và logo Motorola ở giữa, gấp đôi như một máy quét dấu vân tay. Ảnh: PhoneArena. Thay vì sử dụng cùng 1 camera 48 megapixel và kết hợp cảm biến độ sâu dự kiến trên One Vision, chiếc smartphone này sẽ có 1 camera 12 megapixel chính kết hợp với 1 cảm biến 12 megapixel và một ống kính tele. Ảnh: PhoneArena. Rò rỉ ban đầu cho rằng chiếc smartphone này có tên là Moto G8, nhưng điều này có vẻ bất hợp lý khi loạt Moto G7 đã được công bố chỉ hai tháng trước. Ảnh: Gizbot. Thiết bị này dự kiến sẽ ra mắt vào cuối quý này dưới dạng biến thể của Motorola One Vision. Ảnh: Notebookcheck. Hiện tại, việc xây dựng thương hiệu chính xác vẫn còn là một bí ẩn, nhưng điện thoại có khả năng được gọi là Motorola One Vision Plus. Ảnh: Tudocelular. Thiết bị sẽ có ít nhất 4GB RAM và 64GB dung lượng lưu trữ được kết hợp với hệ điều hành Android 9 Pie. Tuy nhiên, thay vì sử dụng Exynos 9610 của Samsung, chiếc smartphone này có thể sử dụng Snapdragon 675 mạnh hơn. Ảnh: Tudocelular. Thiết bị cũng được hỗ trợ NFC và Bluetooth 5.0, cổng USB Type-C cùng với loa ở phía dưới và giắc cắm tai nghe 3,5 mm. Ảnh: BGR./. 0225e829077c69ba660f009d504068ca/5ca6a47e/2019_04_02/sVK50DqJDsY/Moto_G8_360_renders_EXCLUSIVE.mp4

