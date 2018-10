Cận cảnh MacBook Air 2018 màn hình Retina

Tại sự kiện giới thiệu sản phẩm vừa diễn ra, Apple đã ra mắt bản nâng cấp dòng máy tính xách tay siêu mỏng MacBook Air mới. So với phiên bản trước, phiên bản này nhận được nhiều nâng cấp về cả ngoại hình lẫn phần cứng bên trong. Mở bán từ ngày 7/11 và bắt đầu từ 1.199 USD, MacBook Air mới nhỏ hơn 17% và mỏng hơn 10% so với người tiền nhiệm của nó. Được làm từ nhôm tái chế 100% và có màn hình Retina 13,3 inch. MacBook Air mới có 3 màu: bạc, vàng (golden) và xám (grey space). Có độ phân giải 2.560x1.600 pixel, với 4 triệu điểm ảnh và hiển thị 48% màu hơn so với phiên bản trước. Bên trong là bộ vi xử lý Intel dual-core i5 thế hệ thứ 8 và bạn có thể chọn giữa bộ nhớ SSD 128GB hoặc 256GB. Sự kết hợp phần cứng mới hứa hẹn lên đến 12 giờ duyệt web và lên đến 13 giờ phát lại phim iTunes. Apple cũng bổ sung một trong những chip bảo mật T2 của mình cho hỗ trợ Touch ID và Siri, và tuyên bố rằng MacBook Air mới đạt độ an toàn tối ưu so với bất kỳ máy tính xách tay nào. Bàn phím bướm thế hệ thứ ba, được ghép nối với bảng cảm ứng Force Touch. Nút Force Touch nằm ở phía trên bên phải. Giống như MacBook 12 inch, các cổng duy nhất bạn sẽ tìm thấy là cổng Thunderbolt 3 USB-C, cùng với giắc cắm tai nghe. Cổng Thunderbolt 3 hỗ trợ màn hình ngoài với độ phân giải lên đến 5K và eGPU cho hiệu suất đồ họa tốt hơn. Ngoài ra còn có một camera FaceTime HD, một mảng ba micro để nhận dạng giọng nói tốt hơn và loa stereo to hơn với nhiều âm trầm hơn. Tuy nhiên, máy không được trang bị thanh cảm ứng TouchBar như trên những chiếc MacBook Pro./. 0a25dabcdf436d4c12675bb63dc66ea3/5bdbc904/2018_10_31/sVK50DqJDsY/Apple_Macbook_Air_2018_handson.mp4

Tại sự kiện giới thiệu sản phẩm vừa diễn ra, Apple đã ra mắt bản nâng cấp dòng máy tính xách tay siêu mỏng MacBook Air mới. So với phiên bản trước, phiên bản này nhận được nhiều nâng cấp về cả ngoại hình lẫn phần cứng bên trong. Mở bán từ ngày 7/11 và bắt đầu từ 1.199 USD, MacBook Air mới nhỏ hơn 17% và mỏng hơn 10% so với người tiền nhiệm của nó. Được làm từ nhôm tái chế 100% và có màn hình Retina 13,3 inch. MacBook Air mới có 3 màu: bạc, vàng (golden) và xám (grey space). Có độ phân giải 2.560x1.600 pixel, với 4 triệu điểm ảnh và hiển thị 48% màu hơn so với phiên bản trước. Bên trong là bộ vi xử lý Intel dual-core i5 thế hệ thứ 8 và bạn có thể chọn giữa bộ nhớ SSD 128GB hoặc 256GB. Sự kết hợp phần cứng mới hứa hẹn lên đến 12 giờ duyệt web và lên đến 13 giờ phát lại phim iTunes. Apple cũng bổ sung một trong những chip bảo mật T2 của mình cho hỗ trợ Touch ID và Siri, và tuyên bố rằng MacBook Air mới đạt độ an toàn tối ưu so với bất kỳ máy tính xách tay nào. Bàn phím bướm thế hệ thứ ba, được ghép nối với bảng cảm ứng Force Touch. Nút Force Touch nằm ở phía trên bên phải. Giống như MacBook 12 inch, các cổng duy nhất bạn sẽ tìm thấy là cổng Thunderbolt 3 USB-C, cùng với giắc cắm tai nghe. Cổng Thunderbolt 3 hỗ trợ màn hình ngoài với độ phân giải lên đến 5K và eGPU cho hiệu suất đồ họa tốt hơn. Ngoài ra còn có một camera FaceTime HD, một mảng ba micro để nhận dạng giọng nói tốt hơn và loa stereo to hơn với nhiều âm trầm hơn. Tuy nhiên, máy không được trang bị thanh cảm ứng TouchBar như trên những chiếc MacBook Pro./.