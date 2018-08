Cận cảnh Samsung Galaxy Note 9 vừa ra mắt

Chiếc Galaxy Note 2018 này được đánh giá là hội tụ đủ những gì người dùng cần ở một chiếc smartphone cao cấp. Đúng như những thông tin rò rỉ trước đó, ngoại hình Galaxy Note 9 không có nhiều khác biệt so với Note 8. Màn hình Super AMOLED 6,4 inch so với 6,3 inch trước đó trên Note 8. Camera sau của Note 9 được đặt ngang, bên dưới là cảm biến vân tay. Chiếc bút S-Pen lần đầu tiên được tích hợp Bluetooth, mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ. Giao diện camera không khác nhiều so với Note 8. Các thẻ được chia thành Selfie, Selfie Focus, AR Emoji, Wide Selfie. Camera selfie trước có độ phân giải 8 MP, khẩu độ f/1.7. Note 9 ra mắt với 4 gam màu: đen, đồng, xanh dương, tím lavender. Samsung tập trung vào những cải tiến ở phần mềm và công nghệ AI hơn là phần cứng. Bút S-Pen được tích hợp Bluetooth cho khả năng chụp ảnh từ xa, hỗ trợ trình chiếu slide như một remote control (điều khiển từ xa)... với phạm vi hoạt động trong bán kính 10m. Note 9 được trang bị pin 4.000 mAh lớn nhất trong lịch sử dòng Note, kèm lời hứa không phạm lại sai lầm như trên Note 7. Samsung vẫn giữ nguyên những tính năng cao cấp như sạc nhanh, sạc không dây, chống nước chuẩn IP 68. Note 9 có thể mở rộng thẻ nhớ tối đa dung lượng lên đến 1 TB. Note 9 vẫn được trang bị chip Snapdragon 845, nhưng bổ sung thêm tùy biến GPU để tối ưu hóa cho các tác vụ nặng. Samsung còn trang bị hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng mới giúp người dùng không còn phải lo việc máy quá nóng. Note 9 phiên bản dung lượng 128 GB, RAM 6 GB có giá 999 USD, trong khi bản cao cấp nhất 512 GB, RAM 8 GB lên đến 1.250 USD. Thiết bị sẽ chính thức lên kệ vào ngày 24/8. Người dùng có thể đặt trước từ ngày 10/8./.

