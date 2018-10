Chân dung người đồng sáng lập Microsoft Paul Allen vừa qua đời

Paul Allen nằm trong bảng xếp hạng những tỷ phú giàu có nhất thế giới. Hiện ông xếp thứ 44 trong danh sách tỷ phú năm 2018 của Forbes với giá trị tài sản ước tính hơn 20 tỷ USD. (Ảnh: Getty). Sáng sớm ngày 16/10 (theo giờ Việt Nam), Công ty Vulcan Inc. của Allen thông báo chính thức ông đã qua đời ở Seattle, hưởng thọ 65 tuổi. (Ảnh: Twitter). Paul Allen (người bên trái trong ảnh) sinh năm 1953 tại bang Washington, nơi ông theo học cả trường trung học và đại học, trước khi bỏ học trường Washington State University vào những năm 1970 để cùng đồng sáng lập Microsoft với người bạn trung học của mình là Bill Gates. (Ảnh: Shutterstock). Chính Paul Allen là người đã thuyết phục Bill Gates bỏ học ở Đại học Harvard để cùng ông thành lập Microsoft. (Ảnh: Getty). Năm 1980, ông Paul Allen là người đi tiên phong trong việc tung ra thị trường hệ điều hành mới có tên QDOS, bước đột phá mở ra giai đoạn phát triển huy hoàng cho Microsoft sau này. (Ảnh: Internet). Năm 1983, ông Allen được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và đã quyết định rút khỏi vị trí điều hành Microsoft để tiến hành điều trị. Năm 2000, ông gần như rút hoàn toàn khỏi Microsoft với việc bán gần 68 triệu cổ phiếu công ty này. (Ảnh: Getty). Paul Allen không lập gia đình và dành nhiều thời gian cho hoạt động từ thiện, chủ yếu thông qua Quỹ mang tên ông được thành lập năm 1986. (Ảnh: Getty). Paul Allen đồng sáng lập Vulcan Productions cùng với em gái Jody năm 1997. Vulcan tham gia vào nhiều bộ phim gồm “Far From Heaven”, “Hard Candy”, “Racing Extinction” và gần đây nhất là một bộ phim bán chạy nhất của Naoki Higashida “Lý do tôi nhảy”, một bộ phim tài liệu về chứng tự kỷ. (Ảnh: Getty). Paul Allen sở hữu Seattle Seahawks, Portland Trail Blazers và là cổ đông lớn trong đội bóng đá Seattle Sounders FC. Ông cũng tài trợ cho SpaceShipOne, chiếc máy bay tư nhân đầu tiên đưa thành công dân thường xuống dưới lòng đất. (Ảnh: USA Today Sports)./. 0f4fd271082427bd571c956d8c47de0d/5bc8190f/2018_10_16/sVK50DqJDsY/Paul_Allenthe_Guardian.mp4

Paul Allen nằm trong bảng xếp hạng những tỷ phú giàu có nhất thế giới. Hiện ông xếp thứ 44 trong danh sách tỷ phú năm 2018 của Forbes với giá trị tài sản ước tính hơn 20 tỷ USD. (Ảnh: Getty). Sáng sớm ngày 16/10 (theo giờ Việt Nam), Công ty Vulcan Inc. của Allen thông báo chính thức ông đã qua đời ở Seattle, hưởng thọ 65 tuổi. (Ảnh: Twitter). Paul Allen (người bên trái trong ảnh) sinh năm 1953 tại bang Washington, nơi ông theo học cả trường trung học và đại học, trước khi bỏ học trường Washington State University vào những năm 1970 để cùng đồng sáng lập Microsoft với người bạn trung học của mình là Bill Gates. (Ảnh: Shutterstock). Chính Paul Allen là người đã thuyết phục Bill Gates bỏ học ở Đại học Harvard để cùng ông thành lập Microsoft. (Ảnh: Getty). Năm 1980, ông Paul Allen là người đi tiên phong trong việc tung ra thị trường hệ điều hành mới có tên QDOS, bước đột phá mở ra giai đoạn phát triển huy hoàng cho Microsoft sau này. (Ảnh: Internet). Năm 1983, ông Allen được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và đã quyết định rút khỏi vị trí điều hành Microsoft để tiến hành điều trị. Năm 2000, ông gần như rút hoàn toàn khỏi Microsoft với việc bán gần 68 triệu cổ phiếu công ty này. (Ảnh: Getty). Paul Allen không lập gia đình và dành nhiều thời gian cho hoạt động từ thiện, chủ yếu thông qua Quỹ mang tên ông được thành lập năm 1986. (Ảnh: Getty). Paul Allen đồng sáng lập Vulcan Productions cùng với em gái Jody năm 1997. Vulcan tham gia vào nhiều bộ phim gồm “Far From Heaven”, “Hard Candy”, “Racing Extinction” và gần đây nhất là một bộ phim bán chạy nhất của Naoki Higashida “Lý do tôi nhảy”, một bộ phim tài liệu về chứng tự kỷ. (Ảnh: Getty). Paul Allen sở hữu Seattle Seahawks, Portland Trail Blazers và là cổ đông lớn trong đội bóng đá Seattle Sounders FC. Ông cũng tài trợ cho SpaceShipOne, chiếc máy bay tư nhân đầu tiên đưa thành công dân thường xuống dưới lòng đất. (Ảnh: USA Today Sports)./.