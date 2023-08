ChatGPT có thể tiếp tay cho tội phạm mạng

VOV.VN - Trong bối cảnh quốc gia đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các chuyên gia an ninh mạng cho rằng, đây cũng là cơ hội cho kẻ xấu đánh cắp thông tin, gây nguy hiểm cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Hội thảo và triển lãm an toàn thông tin khu vực phía Nam 2023, do Hiệp Hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) sắp tổ chúc sẽ bàn về vấn đề này.