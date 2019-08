Chuyển đổi số là sự chuyển dịch làm thay đổi diện mạo đất nước

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tại hội thảo "Hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam lần thứ 23" do Bộ TT&TT phối hợp Hội Tin học Việt Nam, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức, khai mạc sáng nay (23/8) tại thành phố Tuy Hòa.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội thảo.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT&TT khẳng định, việc chuyển đổi số là sự chuyển dịch mang tính cách mạng sẽ làm thay đổi diện mạo của đất nước. Bộ TT&TT đang xây dựng Đề án chuyển đổi số quốc gia, sẽ ban hành trong năm nay.

Theo đó, sẽ đưa công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 5 lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông được định hướng phát triển cụ thể: Bưu chính bao gồm hạ tầng cho thương mại điện tử, hạ tầng viễn thông thành hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), công nghệ thông tin với định hướng Chính phủ điện tử, đô thị thông minh, xã hội số, kinh tế số; An toàn- An ninh mạng với định hướng bảo đảm an toàn cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia, công nghiệp ICT với định hướng là phát triển 100.000 doanh nghiệp ICT. Cả 5 lĩnh vực này cần được đầu tư để đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về ICT.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, những mô hình quản trị mới sẽ giúp phát huy hiệu quả của chuyển đổi số. Chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân. Hạt nhân của quá trình chuyển đổi số là các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, là các doanh nghiệp ICT Việt Nam.

“Chúng ta phải phát triển 100.000 doanh nghiệp ICT, nhất là các doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố. Tập trung làm tư vấn công nghệ, chuyển giao công nghệ, triển khai ứng dụng công nghệ vào mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội; Đào tạo 1.000 cán bộ chuyên gia làm chuyển đổi số ở tất cả bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp”, Bộ trưởng nêu rõ.

Tiến sỹ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội thảo, các đại biểu nhận định, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cốt lõi là chuyển đổi số, đang đưa nhân loại tiến sang một thời đại phát triển mới- thời đại số. Việt Nam phải nắm bắt thời cơ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

Tiến sỹ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ đề xuất một số giải pháp phát triển ứng dụng công nghệ số ở Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Trần Đình Thiên, cần thiết kế một chương trình quốc gia phát triển kinh tế số, dành ưu tiên cho việc phát triển nguồn nhân lực số và hạ tầng số, coi chiến lược phát triển khoa học công nghệ thành chiến lược hướng tới kinh tế số là trục chiến lược của chiến lược phát triển quốc gia.