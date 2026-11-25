Các lĩnh vực công nghệ hiện đại hội tụ

Ngày 25/11, tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ phát động sự kiện Ngày hội Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên 2026 (Techfest Hưng Yên 2026) sẽ diễn ra trong hai ngày 7-8/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên và không gian mở phụ cận Quảng trường Hưng Yên với chủ đề “Mạch nguồn văn hiến – Sức bật công nghệ”.

Lễ phát động sự kiện Techfest Hưng Yên 2026

Điểm nhấn của sự kiện là 200 gian hàng tổ chức theo 8 không gian đổi mới sáng tạo, tương ứng các lĩnh vực có nhu cầu ứng dụng công nghệ của tỉnh.

Không gian Công nghiệp và công nghệ tiên tiến giới thiệu các giải pháp robot, tự động hóa, thị giác máy tính, in 3D, công nghệ vật liệu và mô hình nhà máy tương lai.

Không gian AI và công nghệ số tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý AI tiếng Việt, phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình, phần mềm quản trị và an toàn thông tin.

Không gian Nông nghiệp thông minh giới thiệu công nghệ giống, cảm biến, nông nghiệp số, bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi giá trị.

Không gian Tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng, quản lý tài nguyên nước, tái chế, vật liệu sinh học và tận dụng phụ phẩm.

Không gian Y tế và sức khỏe giới thiệu thiết bị theo dõi sức khỏe, giải pháp y tế số, tư vấn từ xa và công nghệ chăm sóc cộng đồng.

Không gian Giáo dục và phát triển con người giới thiệu giáo dục STEM, robot học đường, học liệu số, ứng dụng AI trong dạy học và các hoạt động thực hành khoa học.

Không gian Thương mại, logistics và kinh tế số giới thiệu giải pháp kho vận thông minh, quản trị đơn hàng, thanh toán số, thương mại điện tử và quản lý chuỗi cung ứng.

Không gian Văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo tập trung vào số hóa di sản, công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường, nội dung số, thiết kế sáng tạo và cách tiếp cận mới với văn hóa, du lịch và làng nghề truyền thống.

Mời các doanh nghiệp đặt hàng bài toán công nghệ

Cũng tại lễ phát động, Sở KH&CN Hưng Yên công bố kết quả Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2026. Từ 317 hồ sơ đăng ký dự thi, ban giám khảo lựa chọn 26 dự án đạt giải cao và trao hai giải Nhất cho hạng mục Ý tưởng và Sản phẩm. Các bài thi được đánh giá giải quyết sát sao những vấn đề của tỉnh, đồng thời ứng dụng nhiều công nghệ mới như IoT, AI...

Bà Thái Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên phát biểu tại lễ phát động Techfest Hưng Yên 2026

Bà Thái Thị Thu Hường, Giám đốc Sở KH&CN Hưng Yên cho biết, từ cuộc thi này, Sở sẽ định hướng và xây dựng lộ trình ươm tạo, kết nối cố vấn và nhà đầu tư theo mốc 30, 60, 90, 360 ngày dựa trên nhu cầu thực tế của từng dự án.

Nhấn mạnh đổi mới sáng tạo là một hành trình dài cần sự chung tay, đồng lòng của tất cả các chủ thể trong hệ sinh thái, Bà Thái Thị Thu Hường, Giám đốc Sở KH&CN Hưng Yên kêu gọi các doanh nghiệp và tập đoàn trong và ngoài tỉnh "mạnh dạn đặt hàng các bài toán công nghệ, mở rộng không gian thử nghiệm và đồng hành với các nhà sáng lập trẻ; các viện nghiên cứu, các trường đại học và quỹ đầu tư tăng cường chuyển giao thương mại hóa sản phẩm khoa học, đem dòng vốn mồi và nguồn lực tri thức đến với Hưng Yên".