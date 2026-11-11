Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Cà Mau cần đẩy mạnh chuyển đổi số để tối ưu vận hành

Cà Mau hiện có hơn 10.000 doanh nghiệp, trong đó khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã cùng hộ kinh doanh chiếm khoảng 85%. Đây là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, tiến trình chuyển đổi số trong khối kinh tế tư nhân này còn chậm và bộc lộ nhiều hạn chế.

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo để đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI trong doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát của Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau đã chỉ ra ba điểm nghẽn trong quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay. Trước hết, hoạt động chuyển đổi số vẫn thiên về việc số hóa nhằm phục vụ yêu cầu tuân thủ quản lý, chưa tạo ra giá trị gia tăng kinh tế rõ nét.

Bên cạnh đó, rào cản lớn nhất không nằm ở hạ tầng kỹ thuật mà xuất phát từ năng lực nội sinh, trình độ quản trị và khả năng hấp thụ công nghệ còn hạn chế của các đơn vị. Ngoài ra, sự liên kết giữa cung - cầu công nghệ cũng như cơ chế điều phối hệ sinh thái chuyển đổi số vẫn chưa đạt chiều sâu và thiếu tính bền vững.

Trước thực tế đó, Sở KH&CN tỉnh Cà Mau đã chủ động tổ chức nhiều buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành.

Bà Ngô Huỳnh Trang, Giám đốc Khu Du lịch sinh thái Cà Mau Eco, cho biết đơn vị chủ yếu sử dụng lao động địa phương và từng vận hành theo phương thức truyền thống. Trước áp lực phát triển, doanh nghiệp buộc phải chuyển dịch sang quản trị bằng quy trình và dữ liệu. Nhờ tham gia các hoạt động hỗ trợ của tỉnh, Cà Mau Eco đã bước đầu chuẩn hóa thông tin, thiết lập các điểm kiểm soát và quản lý kết quả đầu ra.

Cà Mau ECO đang từng bước chuyển đổi số để vận hành hiệu quả hơn nhưng vẫn gặp một số khó khăn.

Việc đưa công cụ AI vào vận hành cũng hỗ trợ đắc lực cho đơn vị trong lập bản nháp mô tả công việc, xây dựng quy trình, biểu mẫu, nội quy, kịch bản tour du lịch cũng như thiết kế ấn phẩm tuyển dụng.

Bà Trang rất tâm đắc với chia sẻ của một lãnh đạo doanh nghiệp: "Nếu ko chuẩn hoá quy trình mà số hoá thì chúng ta chỉ số hoá 1 đống lộn xộn". Từ đó, bà cho rằng, doanh nghiệp cần được hỗ trợ chuẩn hóa các quy trình trước, rồi mới đến thực hiện chuyển đổi số.

Bà cũng nêu ra thực tế trong doanh nghiệp vẫn đối mặt với những khó khăn sau: Dữ liệu giữa các phần mềm chưa đồng bộ khiến chất lượng thông tin phụ thuộc lớn vào thao tác của người nhập; một bộ phận nhân sự chưa duy trì được thói quen làm việc trên môi trường số; sự thiếu hụt lực lượng chuyên trách và áp lực về chi phí đầu tư công nghệ vẫn là những bài toán khó đối với doanh nghiệp.

Theo kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 của UBND tỉnh Cà Mau, trong năm sẽ hỗ trợ ít nhất 800 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn; trong đó phấn đấu có tối thiểu 500 đơn vị trực tiếp đưa các giải pháp công nghệ số, nền tảng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, kinh doanh, tạo bước ngoặt quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện.