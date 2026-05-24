中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công nghệ đột phá giúp máy phát điện mặt trời tạo điện mạnh gấp 15 lần?

Chủ Nhật, 07:00, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Mỹ đang nghiên cứu máy phát điện nhiệt điện mặt trời (STEG) như một phương pháp mới để sản xuất điện từ năng lượng mặt trời.

Khác với các tấm pin mặt trời truyền thống chỉ sử dụng ánh sáng mặt trời trực tiếp, máy phát điện STEG có khả năng tận dụng cả nhiệt độ. Thiết bị này hoạt động dựa trên sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai mặt: một mặt nóng và một mặt lạnh, với vật liệu bán dẫn ở giữa.

cong nghe dot pha giup may phat dien mat troi tao dien manh gap 15 lan hinh anh 1
Cải tiến mới hứa hẹn đưa điện mặt trời phổ biến đến vùng nông thôn

Sự chênh lệch nói trên tạo ra điện năng thông qua hiệu ứng Seebeck - hiện tượng chuyển đổi trực tiếp chênh lệch nhiệt độ thành hiệu điện thế (điện năng). Tuy nhiên, hiệu suất của các hệ thống STEG hiện tại vẫn còn thấp, với khả năng chuyển đổi chưa đến 1% ánh sáng mặt trời thành điện năng, trong khi các tấm pin mặt trời thông thường có thể đạt khoảng 20%.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Quang học thuộc Đại học Rochester (Mỹ) đã phát triển một phương pháp mới nhằm nâng cao hiệu suất của STEG. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Light: Science & Applications, nhóm nghiên cứu đã mô tả các cải tiến giúp tăng khả năng tạo điện lên gấp 15 lần so với các thiết kế trước đó, trong khi trọng lượng thiết bị chỉ tăng 25%.

Giáo sư Chunlei Guo, một trong những tác giả nghiên cứu, cho biết: “Trong nhiều thập kỷ qua, cộng đồng nghiên cứu đã tập trung vào việc cải thiện vật liệu bán dẫn cho STEG nhưng chỉ đạt được những tiến bộ khiêm tốn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi không can thiệp vào vật liệu bán dẫn mà tập trung vào việc tối ưu hóa mặt nóng và mặt lạnh của thiết bị”.

Hướng sản xuất điện mặt trời khác biệt với truyền thống

Nhóm nghiên cứu đã cải thiện khả năng hấp thụ và giữ nhiệt ở mặt nóng, đồng thời tăng cường khả năng giải phóng nhiệt ở mặt lạnh. Họ sử dụng công nghệ xử lý laser femtosec để biến vonfram thành một chất hấp thụ năng lượng mặt trời chọn lọc, có khả năng hấp thụ hơn 80% ánh sáng mặt trời ở nhiệt độ cao và giảm thiểu bức xạ hồng ngoại. Để giữ nhiệt, chất hấp thụ được đặt trong một buồng nhựa nhỏ giúp giảm tổn thất nhiệt do đối lưu hơn 40%.

Ở mặt lạnh, nhóm nghiên cứu cũng áp dụng công nghệ laser để tạo ra bộ tản nhiệt vi cấu trúc giúp cải thiện khả năng làm mát thông qua bức xạ và đối lưu, từ đó tăng gấp đôi hiệu suất so với bộ tản nhiệt nhôm thông thường. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai mặt của STEG được nâng cao, dẫn đến việc tăng lượng điện năng sản xuất.

Các thiết bị STEG cải tiến đã chứng minh khả năng cung cấp năng lượng cho đèn LED hiệu quả hơn nhiều so với các thiết bị hiện tại. Guo cũng nhấn mạnh rằng công nghệ này có thể được ứng dụng trong mạng cảm biến không dây, thiết bị điện tử đeo và cảm biến y tế, đồng thời có thể trở thành một lựa chọn năng lượng tái tạo cho các vùng nông thôn thiếu điện.

Mặc dù STEG vẫn chưa đạt hiệu suất cao như các tấm pin mặt trời, nghiên cứu này cho thấy việc tập trung vào quản lý nhiệt có thể tạo ra những bước tiến lớn trong việc thu thập và sử dụng năng lượng mặt trời trong tương lai.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Neowin
Tag: mặt trời máy phát điện Mỹ công nghệ mới STEG
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công nghệ pin mặt trời uốn cong mở đường cho mái nhà phát điện
Công nghệ pin mặt trời uốn cong mở đường cho mái nhà phát điện

VOV.VN - Đột phá này giúp giảm chi phí sản xuất pin mặt trời, đồng thời tạo điều kiện để công nghệ năng lượng sạch phổ biến trong đời sống hằng ngày.

Công nghệ pin mặt trời uốn cong mở đường cho mái nhà phát điện

Công nghệ pin mặt trời uốn cong mở đường cho mái nhà phát điện

VOV.VN - Đột phá này giúp giảm chi phí sản xuất pin mặt trời, đồng thời tạo điều kiện để công nghệ năng lượng sạch phổ biến trong đời sống hằng ngày.

Điện mặt trời có giúp giảm rủi ro trước biến động giá năng lượng?
Điện mặt trời có giúp giảm rủi ro trước biến động giá năng lượng?

VOV.VN - Với việc giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh, nhiều hộ gia đình bắt đầu quan tâm đến điện mặt trời như một cách giảm phụ thuộc vào nguồn điện truyền thống.

Điện mặt trời có giúp giảm rủi ro trước biến động giá năng lượng?

Điện mặt trời có giúp giảm rủi ro trước biến động giá năng lượng?

VOV.VN - Với việc giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh, nhiều hộ gia đình bắt đầu quan tâm đến điện mặt trời như một cách giảm phụ thuộc vào nguồn điện truyền thống.

Đột phá công nghệ năng lượng tái tạo: Pin mặt trời vẫn tạo điện khi trời mưa
Đột phá công nghệ năng lượng tái tạo: Pin mặt trời vẫn tạo điện khi trời mưa

VOV.VN - Một công nghệ pin mặt trời lai độc đáo có thể chuyển đổi bức xạ mặt trời và năng lượng từ giọt mưa thành điện năng đã được các nhà khoa học ở Tây Ban Nha tạo ra.

Đột phá công nghệ năng lượng tái tạo: Pin mặt trời vẫn tạo điện khi trời mưa

Đột phá công nghệ năng lượng tái tạo: Pin mặt trời vẫn tạo điện khi trời mưa

VOV.VN - Một công nghệ pin mặt trời lai độc đáo có thể chuyển đổi bức xạ mặt trời và năng lượng từ giọt mưa thành điện năng đã được các nhà khoa học ở Tây Ban Nha tạo ra.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm