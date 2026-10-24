Công nghệ mũi điện tử giúp con người gửi mùi hương từ xa

Các nhà khoa học đến từ Đại học Ohio (Mỹ) vừa phát minh ra một công nghệ đột phá mang tên Scentronic, cho phép người dùng chia sẻ mùi hương qua Internet, tương tự như cách chúng ta chia sẻ ảnh, âm thanh và video. Thiết bị này được mô tả là “giao diện khứu giác để chia sẻ và truyền tải mùi hương từ xa”.

Nghiên cứu về Scentronic đề cập đến một công nghệ cho phép truyền mùi hương đến một địa điểm khác

Scentronic hoạt động dựa trên một chiếc mũi robot có khả năng nhận biết mùi hương tại một địa điểm và truyền thông tin đó dưới dạng dữ liệu kỹ thuật số đến một địa điểm khác, nơi một thiết bị khác sẽ tái tạo lại mùi hương đó. Theo các nhà nghiên cứu, trong tương lai, Scentronic có thể giúp người tiêu dùng ngửi thử mùi hương trực tuyến trước khi quyết định mua sản phẩm, bên cạnh nhiều ứng dụng khác.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu chỉ mới phát triển một nguyên mẫu có khả năng nhận biết và tái tạo 5 mùi hương: cà phê, bánh ngọt, cam, bia và rượu vang đỏ.

Chunyu Yang, tác giả chính và nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học bang Ohio, cho biết họ muốn lấp đầy khoảng trống trên thị trường với Scentronic. Ông nhấn mạnh rằng phần lớn nghiên cứu trong lĩnh vực này tập trung vào thị giác, thính giác và xúc giác, trong khi khứu giác lại nhận được ít sự chú ý hơn. “Chúng tôi muốn mang khía cạnh giác quan còn thiếu vào giao tiếp kỹ thuật số”, Yang nói.

Công nghệ Scentronic hoạt động ra sao?

Scentronic bao gồm một chiếc mũi điện tử được trang bị 6 cảm biến khí, có khả năng phát hiện các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi gây ra mùi từ thực phẩm, nước hoa và các vật phẩm khác. Mỗi cảm biến sẽ phản ứng khác nhau tùy thuộc vào chất hóa học mà nó phát hiện, tạo ra một mô hình tín hiệu điện riêng biệt, sau đó được chuyển đổi thành dữ liệu số.

Các nhà nghiên cứu đã huấn luyện một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận biết các mùi hương và xác định mẫu nào thuộc về mùi nào. Sau khi nhận diện được mùi, hệ thống sẽ gửi dữ liệu qua Internet. Thiết bị nhận mùi chứa các hộp nhỏ đựng chất lỏng có mùi thơm và các đĩa nhỏ chạy bằng điện, có khả năng rung hơn 100.000 lần mỗi giây, buộc chất lỏng phải đi qua các lỗ siêu nhỏ, tạo ra một lớp sương mịn giải phóng mùi hương tương ứng.

Cần lưu ý rằng thiết bị này sử dụng các loại hương liệu riêng để tái tạo mùi hương, nghĩa là không có mùi hương thực sự nào được truyền qua Internet. Công nghệ này chỉ nhằm mục đích phát hiện và tái tạo mùi hương đã được gửi đến, chứ không thể tự tạo ra hương liệu. Ví dụ, mặc dù có thể tạo ra mùi cà phê, nhưng nó không thể tái tạo chính xác loại cà phê cụ thể đó.

Trong các thử nghiệm được công bố trên tạp chí Science Advances, Scentronic đã đạt được độ chính xác 96% trong việc nhận biết và tái tạo 5 mùi hương mà nó được huấn luyện.