Cuộc đua tăng giá trên thị trường smartphone

Bộ ba dòng điện thoại Galaxy S20, cùng chiếc điện thoại màn hình gập độc đáo Z Flip đều đang rất được quan tâm sau sự kiện ra mắt mới đây của Samsung. Một điểm chung của chúng đó là khách hàng sẽ phải bỏ ra từ 999 USD trở lên để sở hữu những sản phẩm này.

Mức giá nghìn USD đối với một chiếc smartphone không còn quá xa lạ. (Ảnh minh họa: KT)

Mức giá này được xem như “câu trả lời” của Samsung với đối thủ Apple, vốn cũng định giá trên 1.000 USD cho các dòng iPhone hàng đầu. Đây cũng được xem là “bước đi” hợp lý khi nhóm điện thoại cao cấp đang ngày càng ăn nên làm ra.

Học tập theo Apple và Samsung, các tên tuổi khác cũng đang rầm rộ nâng giá sản phẩm của mình. Điển hình như điện thoại cao cấp nhất của Huawei có giá 1.200 USD, dù không được cài sẵn các ứng dụng từ Google; hay Xiaomi vốn nổi tiếng với thiết bị giá rẻ, cũng bắt đầu có những sản phẩm với giá trên 700 USD.

Chiến lược mới cho Apple, Samsung và Google

Bên cạnh sự ưa chuộng, một xu thế khác chi phối cuộc đua tăng giá này là việc người tiêu dùng ngày càng kéo dài thời gian sử dụng điện thoại, kéo thị trường tiêu thụ chậm dần trong tương lai.

Theo báo cáo của Công ty chuyên nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel, vòng đời trung bình của smartphone đã tăng khoảng 2 tháng từ năm 2016 đến 2018. Điều này cho thấy mọi người đã giữ thiết bị của họ lâu hơn trước khi nâng cấp lại bản mới.

Rõ nhất là năm 2019 ghi nhận việc ngành sản xuất smartphone toàn cầu gặp khó khăn khi hàng loạt các hãng sản xuất lớn bị giảm doanh số 2-3 quý liên tiếp, theo khảo sát của International Data Corporation.

Việc doanh số smartphone sụt giảm, khiến các công ty như Apple, Samsung và Google phải điều chỉnh chiến lược giá smartphone của mình, bằng cách ra đời nhiều hơn các sản phẩm cao cấp giá cao.

Theo ông Maurice Klaehne, chuyên gia của hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, Samsung và Apple nhìn thấy được số lượng smartphone bán ra hàng năm đã gần đạt đỉnh và tập trung vào dòng smartphone cao cấp giá cao là cách tốt nhất để họ tối đa hóa lợi nhuận thu về.