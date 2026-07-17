Đắk Lắk phát động chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Chiến dịch được triển khai từ ngày 10/7 đến ngày 30/11/2026, tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: hoàn thiện thể chế và kỷ luật thực thi; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; thúc đẩy kinh tế số, xã hội số; phát triển nguồn nhân lực; đẩy nhanh giải ngân các dự án chuyển đổi số và siết chặt kỷ luật báo cáo.

Đắk Lắk phát động Kế hoạch hành động 100 ngày cao điểm tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, kết nối trực tuyến đến 102 xã, phường trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, đây không phải là một đợt phát động mang tính hình thức mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong 100 ngày cao điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát động Kế hoạch hành động 100 ngày cao điểm tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nguồn nhân lực và các điều kiện bảo đảm vận hành; tăng cường chia sẻ dữ liệu, sử dụng chung nền tảng số, kiên quyết chấm dứt tình trạng đầu tư manh mún, trùng lặp, gây lãng phí nguồn lực. Đồng thời, siết chặt kỷ luật thực thi, kỷ luật báo cáo; công khai tiến độ thực hiện hằng tuần, hằng tháng và xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị chậm triển khai hoặc báo cáo không đúng thực tế.

"Tôi yêu cầu từng cấp ủy, từng cơ quan, đơn vị, từng đồng chí đứng đầu phải xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong 100 ngày đến. Không có ngoại lệ, không có địa phương, đơn vị nào đứng ngoài cuộc. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ ràng rằng thành công của kế hoạch này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị mình, mà còn góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn", ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.