Đây là các sai lầm âm thầm rút ngắn tuổi thọ pin smartphone và xe điện

Dù công nghệ pin lithium-ion, vốn được sử dụng phổ biến trên smartphone và xe điện, ngày càng cải tiến, tuổi thọ của chúng vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ cách sử dụng hằng ngày. Nhiều thói quen tưởng như vô hại lại có thể khiến pin xuống cấp nhanh hơn, làm giảm hiệu suất thiết bị và tăng chi phí thay thế.

Những thói quen “sai lầm” phổ biến khi sạc pin

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là thường xuyên để pin cạn kiệt hoàn toàn trước khi sạc. Với pin lithium-ion hiện đại, việc duy trì mức pin quá thấp trong thời gian dài có thể tạo áp lực lên các tế bào pin, khiến chúng nhanh chai hơn. Các chuyên gia khuyến nghị nên giữ pin trong khoảng 20% đến 80% thay vì liên tục sạc đầy 100% hoặc để máy tự tắt vì hết pin.

Nhiệt độ cũng là “kẻ thù” lớn của pin. Smartphone đặt dưới ánh nắng trực tiếp, sử dụng thiết bị khi đang sạc hoặc để xe điện phơi nắng nhiều giờ đều có thể khiến pin nóng lên quá mức. Nhiệt độ cao làm tăng tốc quá trình lão hóa hóa học bên trong pin, khiến dung lượng suy giảm nhanh hơn bình thường.

Ngoài ra, thói quen sạc qua đêm liên tục cũng không hoàn toàn lý tưởng. Dù nhiều thiết bị hiện nay đã có cơ chế bảo vệ, việc duy trì pin ở mức 100% trong thời gian dài vẫn có thể làm tăng áp lực điện áp lên pin. Điều này đặc biệt đáng chú ý với xe điện khi người dùng thường xuyên sạc đầy pin nhưng không sử dụng ngay sau đó.

Sử dụng sạc pin kém chất lượng, lạm dụng sạc nhanh

Sạc nhanh là tính năng tiện lợi, nhưng nếu lạm dụng liên tục cũng có thể làm pin nóng hơn và tăng tốc độ xuống cấp. Các hãng công nghệ hiện đã tích hợp nhiều biện pháp kiểm soát nhiệt độ và dòng điện, tuy nhiên việc ưu tiên sạc thường trong các tình huống không cần gấp vẫn giúp kéo dài tuổi thọ pin tốt hơn.

Bên cạnh đó, việc sử dụng bộ sạc kém chất lượng hoặc không đạt chuẩn cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dòng điện không ổn định có thể gây nóng máy, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền pin và thậm chí làm tăng nguy cơ hỏng hóc thiết bị.

Với xe điện, việc thường xuyên tăng tốc mạnh, sạc liên tục ở công suất cao hoặc để pin ở trạng thái đầy/cạn quá lâu cũng góp phần làm giảm hiệu suất pin theo thời gian. Nhiều nhà sản xuất hiện khuyến cáo người dùng chỉ nên sạc đầy 100% khi cần di chuyển quãng đường dài.

Tuổi thọ pin không thể kéo dài mãi mãi, nhưng thay đổi một vài thói quen sử dụng có thể giúp smartphone và xe điện duy trì hiệu suất ổn định lâu hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ phải thay pin sớm với chi phí đắt đỏ.