中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đây là các sai lầm âm thầm rút ngắn tuổi thọ pin smartphone và xe điện

Chủ Nhật, 11:38, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều thói quen sử dụng tưởng vô hại không chỉ khiến pin smartphone và xe điện nhanh xuống cấp mà còn làm giảm hiệu suất và tuổi thọ thiết bị đáng kể.

Dù công nghệ pin lithium-ion, vốn được sử dụng phổ biến trên smartphone và xe điện, ngày càng cải tiến, tuổi thọ của chúng vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ cách sử dụng hằng ngày. Nhiều thói quen tưởng như vô hại lại có thể khiến pin xuống cấp nhanh hơn, làm giảm hiệu suất thiết bị và tăng chi phí thay thế.

Day la cac sai lam am tham rut ngan tuoi tho pin smartphone va xe dien hinh anh 1

Những thói quen “sai lầm” phổ biến khi sạc pin

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là thường xuyên để pin cạn kiệt hoàn toàn trước khi sạc. Với pin lithium-ion hiện đại, việc duy trì mức pin quá thấp trong thời gian dài có thể tạo áp lực lên các tế bào pin, khiến chúng nhanh chai hơn. Các chuyên gia khuyến nghị nên giữ pin trong khoảng 20% đến 80% thay vì liên tục sạc đầy 100% hoặc để máy tự tắt vì hết pin.

Nhiệt độ cũng là “kẻ thù” lớn của pin. Smartphone đặt dưới ánh nắng trực tiếp, sử dụng thiết bị khi đang sạc hoặc để xe điện phơi nắng nhiều giờ đều có thể khiến pin nóng lên quá mức. Nhiệt độ cao làm tăng tốc quá trình lão hóa hóa học bên trong pin, khiến dung lượng suy giảm nhanh hơn bình thường.

Ngoài ra, thói quen sạc qua đêm liên tục cũng không hoàn toàn lý tưởng. Dù nhiều thiết bị hiện nay đã có cơ chế bảo vệ, việc duy trì pin ở mức 100% trong thời gian dài vẫn có thể làm tăng áp lực điện áp lên pin. Điều này đặc biệt đáng chú ý với xe điện khi người dùng thường xuyên sạc đầy pin nhưng không sử dụng ngay sau đó.

Day la cac sai lam am tham rut ngan tuoi tho pin smartphone va xe dien hinh anh 2

Sử dụng sạc pin kém chất lượng, lạm dụng sạc nhanh

Sạc nhanh là tính năng tiện lợi, nhưng nếu lạm dụng liên tục cũng có thể làm pin nóng hơn và tăng tốc độ xuống cấp. Các hãng công nghệ hiện đã tích hợp nhiều biện pháp kiểm soát nhiệt độ và dòng điện, tuy nhiên việc ưu tiên sạc thường trong các tình huống không cần gấp vẫn giúp kéo dài tuổi thọ pin tốt hơn.

Bên cạnh đó, việc sử dụng bộ sạc kém chất lượng hoặc không đạt chuẩn cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dòng điện không ổn định có thể gây nóng máy, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền pin và thậm chí làm tăng nguy cơ hỏng hóc thiết bị.

Với xe điện, việc thường xuyên tăng tốc mạnh, sạc liên tục ở công suất cao hoặc để pin ở trạng thái đầy/cạn quá lâu cũng góp phần làm giảm hiệu suất pin theo thời gian. Nhiều nhà sản xuất hiện khuyến cáo người dùng chỉ nên sạc đầy 100% khi cần di chuyển quãng đường dài.

Tuổi thọ pin không thể kéo dài mãi mãi, nhưng thay đổi một vài thói quen sử dụng có thể giúp smartphone và xe điện duy trì hiệu suất ổn định lâu hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ phải thay pin sớm với chi phí đắt đỏ.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Howtogeek
Tag: pin smartphone xe điện sạc pin kinh nghiệm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

CATL ra mắt pin siêu sạc thế hệ mới, sạc gần đầy chỉ trong 6 phút
CATL ra mắt pin siêu sạc thế hệ mới, sạc gần đầy chỉ trong 6 phút

VOV.VN - Nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới CATL vừa công bố công nghệ sạc nhanh thế hệ mới, cho phép sạc pin từ 10% lên 98% chỉ trong vòng 6 phút, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong cuộc đua công nghệ pin cho xe điện.

CATL ra mắt pin siêu sạc thế hệ mới, sạc gần đầy chỉ trong 6 phút

CATL ra mắt pin siêu sạc thế hệ mới, sạc gần đầy chỉ trong 6 phút

VOV.VN - Nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới CATL vừa công bố công nghệ sạc nhanh thế hệ mới, cho phép sạc pin từ 10% lên 98% chỉ trong vòng 6 phút, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong cuộc đua công nghệ pin cho xe điện.

Thói quen sạc pin từ thời điện thoại Nokia đã hết thời với smartphone
Thói quen sạc pin từ thời điện thoại Nokia đã hết thời với smartphone

VOV.VN - Quy tắc sạc pin từ thời điện thoại cũ vẫn được truyền tai nhau, nhưng smartphone ngày nay đã thay đổi hoàn toàn cách người dùng nên sử dụng pin.

Thói quen sạc pin từ thời điện thoại Nokia đã hết thời với smartphone

Thói quen sạc pin từ thời điện thoại Nokia đã hết thời với smartphone

VOV.VN - Quy tắc sạc pin từ thời điện thoại cũ vẫn được truyền tai nhau, nhưng smartphone ngày nay đã thay đổi hoàn toàn cách người dùng nên sử dụng pin.

Công nghệ pin giúp xe điện có thể chạy 1.500 km sau một lần sạc
Công nghệ pin giúp xe điện có thể chạy 1.500 km sau một lần sạc

VOV.VN - Công nghệ pin thể rắn được xem là bước tiến lớn của ngành xe điện khi một số hãng Trung Quốc tuyên bố có thể đạt phạm vi hoạt động tới 1.500 km.

Công nghệ pin giúp xe điện có thể chạy 1.500 km sau một lần sạc

Công nghệ pin giúp xe điện có thể chạy 1.500 km sau một lần sạc

VOV.VN - Công nghệ pin thể rắn được xem là bước tiến lớn của ngành xe điện khi một số hãng Trung Quốc tuyên bố có thể đạt phạm vi hoạt động tới 1.500 km.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm