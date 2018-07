Điểm những mẫu điện thoại sử dụng sạc không dây tiện dụng

Chỉ cần đặt điện thoại trên một đế sạc để sạc pin, không cần phải có vỏ hoặc phụ kiện đặc biệt nào. Đây được xem như một trong những tính năng sẽ được phát triển ở các mẫu điện thoại trong tương lai. Các dòng iPhone mới nhất của Apple, bao gồm iPhone 8/8 Plus và X có khả năng sạc không dây. Bộ sạc mới nhất của Apple được gọi là AirPower. Samsung Galaxy S9 và S9 Plus thiết kế cạnh cong mềm mại, tốc độ xử lý nhanh, sạc không dây và khả năng chống nước. Mặc dù thiếu nhiều tính năng nổi bật để biện minh cho mức giá cao cấp của mình, Nokia 8 Sirocco có tốc độ xử lý nhanh, tuổi thọ pin dài và chạy hệ điều hành Android One. LG G7 ThinQ không thấm nước có giắc cắm tai nghe, camera AI giúp tăng tốc xử lý ảnh và camera phía sau có góc rộng thứ cấp. Mặc dù người kế nhiệm là Samsung Galaxy Note 9 sẽ sớm ra mắt mùa thu này, Note 8 vẫn là một chiếc điện thoại tuyệt vời của hãng. Sony Xperia XZ2 và XZ2 Premium có thiết kế cong, máy ảnh kép phía sau và pin dung lượng cao hơn. Đây là chiếc điện thoại LG đắt nhất từ trước cho đến nay, nhưng V35 ThinQ có tốc độ xử lý rất nhanh, chống nước, có một jack cắm tai nghe, màn hình OLED rực rỡ và pin dài. Motorola Moto Z3 Play điện thoại duy nhất của hãng hỗ trợ sạc không dây./.

