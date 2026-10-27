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Điện thoại Samsung Galaxy A có thể sắp khan hàng

Thứ Ba, 07:00, 27/10/2026
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VOV.VN - Samsung giảm nguồn cung Galaxy A có thể ảnh hưởng người mua điện thoại phổ thông, nhưng chưa chắc khiến giá bán tăng.

Samsung vừa thông báo về việc cắt giảm sản lượng điện thoại dòng Galaxy A, đồng thời chuyển hướng tập trung vào các mẫu điện thoại cao cấp nhằm đối phó với tình trạng chi phí chip ngày càng tăng. Cụ thể, sản lượng của dòng Galaxy A trong quý IV sẽ giảm khoảng 20%, tương đương với việc giảm khoảng 10 triệu sản phẩm mỗi năm. Đây là một sự thay đổi mạnh mẽ so với chiến lược trước đây của công ty, vốn dựa nhiều vào số lượng sản phẩm xuất xưởng.

Dien thoai samsung galaxy a co the sap khan hang hinh anh 1
Việc tìm mua điện thoại Galaxy A sẽ khó khăn hơn vào năm sau

Theo báo cáo từ Electronic Times, đơn đặt hàng linh kiện đã giảm đáng kể, với dự báo sơ bộ cho năm tới cho thấy sản lượng tiếp tục giảm hơn 10% đối với các dòng sản phẩm tầm trung và thấp cấp. Một nguồn tin trong ngành cho biết, lượng đơn đặt hàng linh kiện cho quý IV đã giảm khoảng 20% so với kế hoạch sản xuất ban đầu, tương đương với mức giảm khoảng 10 triệu máy so với cùng kỳ năm ngoái.

Vì sao Samsung phải cắt giảm sản lượng dòng Galaxy A?

Nguyên nhân chính của sự thu hẹp này là do tình trạng “lạm phát chip” nghiêm trọng và nguồn cung nguyên liệu thô khan hiếm. Khi giá bộ nhớ tăng vọt, DRAM và NAND flash dành cho thiết bị di động hiện chiếm hơn một nửa tổng chi phí linh kiện của các điện thoại giá rẻ.

Một quan chức trong ngành cho biết, bộ phận Kinh doanh Trải nghiệm Di động (MX) của Samsung đang trong tình trạng “cảnh giác cao độ” sau khi chịu thua lỗ trong năm nay. Kế hoạch cho năm tới cũng bao gồm việc cắt giảm sản lượng dòng Galaxy A ở mức hơn 10%.

Bằng cách phân bổ lại các linh kiện khan hiếm từ các thiết bị có lợi nhuận thấp, Samsung đang đặt cược vào các dòng sản phẩm chủ lực như Galaxy S và Galaxy Z để cứu vãn lợi nhuận. Nếu tình trạng thiếu hụt linh kiện vẫn tiếp diễn, người tiêu dùng có thể phải chuẩn bị cho việc giá thành sản phẩm tại nhà máy sẽ tăng lên, buộc những người mua có ngân sách hạn chế phải trả nhiều hơn cho các sản phẩm có thông số kỹ thuật thấp hơn.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sammyfans
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