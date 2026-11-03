Điện thoại Samsung Galaxy sắp đáng dùng hơn nhờ One UI 9.5

Samsung được cho là sẽ bổ sung các công cụ AI Agentic (AI tự chủ) mới vào phiên bản One UI 9.5, bản cập nhật tiếp theo cho các thiết bị Galaxy của hãng. Những công cụ này không chỉ giúp điện thoại Galaxy trả lời câu hỏi mà còn có khả năng thực hiện các tác vụ qua nhiều ứng dụng với ít bước hơn.

One UI 9.5 sẽ thổi luồng gió mới vào điện thoại Galaxy

Hiện tại, nhiều tác vụ trên điện thoại yêu cầu người dùng phải thực hiện nhiều thao tác. Chẳng hạn, người dùng có thể phải mở một ứng dụng để tìm thông tin, sau đó chuyển sang ứng dụng khác để thực hiện hành động. AI Agentic hướng tới việc đơn giản hóa quy trình này khi người dùng chỉ cần nêu mục tiêu, và trợ lý AI sẽ lập kế hoạch các bước cần thiết để đạt được mục tiêu đó.

Mặc dù Samsung chưa công bố danh sách cụ thể các công cụ mới, báo cáo cho thấy AI có thể hỗ trợ trong các tác vụ hằng ngày, phân loại thông tin và đề xuất các bước tiếp theo hữu ích. Một trong những thay đổi chính có thể là cách AI tương tác với các ứng dụng. Ví dụ, một tác vụ cần dữ liệu từ nhiều ứng dụng có thể được xử lý thông qua một yêu cầu duy nhất, giúp giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các ứng dụng và tiết kiệm thời gian.

Điện thoại Samsung sắp biết tự thực hiện nhiều tác vụ?

Trợ lý AI cũng có thể cải thiện khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng có thể diễn đạt mong muốn của mình bằng ngôn từ riêng mà không cần phải học các lệnh chính xác hay tìm kiếm trong các menu phức tạp.

Tuy nhiên, những tính năng này vẫn chưa được xác nhận là sẽ có trong One UI 9.5. Trong thực tế, Samsung vẫn chưa công bố danh sách các ứng dụng sẽ tương tác với trợ lý AI hoặc các hành động mà nó sẽ thực hiện.

Không phải mọi điện thoại Galaxy chạy One UI 9.5 đều hỗ trợ AI Agentic

Về thời gian ra mắt One UI 9.5, Samsung vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Các báo cáo cho biết công ty đã bắt đầu thử nghiệm phần mềm trên các thiết bị Galaxy, nhưng không đảm bảo rằng tất cả các tính năng dự kiến sẽ có mặt trong phiên bản cuối cùng. Một phiên bản beta công khai của One UI 9.5 có thể bắt đầu xuất hiện vào tháng 12 tới đây, mặc dù Samsung chưa xác nhận ngày cụ thể. Dự kiến, bản cập nhật sẽ được phát hành đầu tiên cho dòng Galaxy S27 và sau đó sẽ đến với các điện thoại cũ hơn được hỗ trợ.

Liệu AI Agentic có thể cải thiện trải nghiệm sử dụng điện thoại Galaxy? Ý tưởng này có thể giúp AI trở nên hữu ích hơn trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng là cách thức hoạt động của nó. Trợ lý AI cần phải hiểu đúng yêu cầu, sử dụng các ứng dụng một cách hiệu quả và tránh mắc lỗi.