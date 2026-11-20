Mở rộng các khoản chi phí được Nhà nước hỗ trợ

Chiều 21/11, với 468/471 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, trong đó, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư là hoàn thiện cơ chế ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt, hướng tới những dự án có khả năng tạo tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo quy định tại Điều 17, các dự án đáp ứng yêu cầu về quy mô vốn đầu tư và thời hạn giải ngân theo quy định của Chính phủ được xem xét áp dụng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt. Nhóm dự án này bao gồm trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển; hạ tầng trung tâm dữ liệu lớn, điện toán đám mây, mạng di động từ 5G trở lên và các hạ tầng số trong lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội chiều 20/11.

Chính sách cũng hướng tới các dự án công nghệ cao, công nghệ chiến lược, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn và xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, dự án trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, kho dự trữ năng lượng và dự trữ hàng hóa phục vụ khu vực, quốc tế cũng thuộc diện được xem xét áp dụng cơ chế này.

Điểm đáng chú ý là hỗ trợ đầu tư đặc biệt không chỉ dừng ở các chính sách ưu đãi theo quy định về thuế, đất đai mà còn bao gồm nhiều khoản chi phí cụ thể được Nhà nước hỗ trợ, căn cứ khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ.

Cụ thể, ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ chi phí đào tạo lao động là công dân Việt Nam; hoạt động đào tạo nguồn nhân lực do doanh nghiệp liên kết với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp trong nước thực hiện. Các khoản hỗ trợ khác gồm chi phí nghiên cứu và phát triển; đầu tư công trình hạ tầng xã hội; sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

Đáng chú ý, Luật bổ sung cơ chế hỗ trợ chi phí phát triển, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp đầu chuỗi lựa chọn và thực hiện. Đây là nội dung hướng tới tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất, cung ứng.

Một khoản hỗ trợ khác là chi phí đầu tư tạo tài sản cố định gồm máy móc, thiết bị, dây chuyền, công nghệ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng lợi nhuận chưa chuyển về nước để thực hiện dự án đầu tư mới hoặc dự án mở rộng tại Việt Nam. Ngoài ra, Chính phủ có thể quy định các khoản chi phí hỗ trợ khác.

Mức hỗ trợ được xác định căn cứ các tiêu chí, điều kiện về quy mô vốn đầu tư, vốn giải ngân, chuyển giao công nghệ, mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng và giá trị sản xuất trong nước.

Ưu đãi gắn với cam kết, có thể bị thu hồi nếu không thực hiện

Cùng với việc mở rộng các khoản hỗ trợ, Luật quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư khi hưởng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt. Chính sách được áp dụng có thời hạn và gắn với kết quả thực hiện các cam kết về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nguồn nhân lực là công dân Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, năng lượng và bảo vệ môi trường.

Nhà đầu tư phải đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, thực hiện đầy đủ cam kết đã đăng ký, đồng thời báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về kết quả thực hiện và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp không đáp ứng tiêu chí, điều kiện hoặc không thực hiện đầy đủ cam kết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thu hồi ưu đãi, hỗ trợ theo quy định, trừ trường hợp được điều chỉnh tiến độ thực hiện cam kết do nguyên nhân bất khả kháng. Việc áp dụng, điều chỉnh hoặc chấm dứt cơ chế ưu đãi phải căn cứ vào kết quả thực hiện cam kết trong suốt quá trình triển khai dự án, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch.

Đáng chú ý, Luật cũng trao quyền cho Chính phủ quyết định gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vượt trội thuộc thẩm quyền trong trường hợp cần khuyến khích phát triển dự án đầu tư đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Việc áp dụng gói chính sách này vẫn phải gắn với kết quả thực hiện các tiêu chí, điều kiện và cam kết của nhà đầu tư.

Bên cạnh cơ chế hỗ trợ đầu tư đặc biệt, Luật bổ sung quy định cho phép HĐND cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách và định hướng phát triển kinh tế - xã hội quyết định sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí đào tạo lao động Việt Nam cho doanh nghiệp tại các cơ sở đào tạo trong nước. Tiêu chí, điều kiện, mức hỗ trợ do HĐND cấp tỉnh quyết định, nhưng không vượt quá mức tối đa theo quy định của Chính phủ.

Đối với chuyển đổi xanh, doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sinh thái và doanh nghiệp sinh thái được áp dụng chính sách khấu hao nhanh tối đa không quá hai lần đối với một số tài sản cố định phục vụ quan trắc, quản lý khu công nghiệp, hạ tầng xã hội và cộng sinh công nghiệp. Chính sách này cũng áp dụng với doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc danh mục phân loại xanh nếu đáp ứng yêu cầu về quy mô vốn và thời hạn giải ngân theo quy định của Chính phủ.

Ngoài ra, Luật định hướng thu hút đầu tư theo lợi thế từng vùng. Các vùng động lực, cực tăng trưởng tập trung thu hút dự án công nghệ cao, công nghệ xanh, hiện đại và có giá trị gia tăng; các vùng lân cận, vệ tinh ưu tiên công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ bổ trợ. Những địa bàn khác thu hút có chọn lọc, phù hợp với điều kiện lao động, đất đai, văn hóa và tiềm năng phát triển.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực từ ngày 31/3/2027, trừ một số quy định có thời điểm hiệu lực riêng.