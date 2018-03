Gần 1 tháng nữa khôi phục hoàn toàn internet từ Việt Nam đi quốc tế

Chiều 13/3, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet (ISP) tại Việt Nam cho biết, dự kiến thời gian sửa chữa sự cố đứt cáp quang biển châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific Gateway-APG) sẽ bắt đầu từ 19h ngày 22/3/2018 và hoàn thành vào 5h ngày 10/4/2018. Như vậy, phải gần 1 tháng nữa, dung lượng đường truyền trên tuyến cáp biển APG mới được khôi phục hoàn toàn.

Gần 1 tháng nữa dung lượng đường truyền từ Việt Nam đi quốc tế mới khôi phục hoàn toàn. (Ảnh: kt).

Trước đó, 6h30 sáng ngày 27/2/2018, tuyến cáp quang biển châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific Gateway APG) đã gặp sự cố tại vị trí cách Hong Kong (Trung Quốc) 125 km. Dung lượng kết nối internet quốc tế từ Việt Nam đi Hong Kong (Trung Quốc) bị ảnh hưởng.

Ngay lập tức, các nhà cung cấp mạng viễn thông Việt Nam như VNPT, Viettel… đã thực hiện các phương án khắc phục như chủ động định tuyến lưu lượng kênh quốc tế sang các hướng cáp khác đang hoạt động ổn định, phối hợp với đối tác quốc tế bố trí lưu lượng ứng cứu các kênh quốc tế đang bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Ngày 6/1/2018, cáp quang APG cũng bị ảnh hưởng trong lần đối tác quốc tế phải thực hiện di dời cáp phục vụ việc mở rộng sân bay Changi-Singapore. Trong năm 2017, tuyến cáp biển APG cũng đã có 2 lần gặp sự cố lần lượt vào các ngày 20/6 và 23/12/2017.

Asia Pacific Gateway - APG là tuyến cáp quang biển quốc tế mới, được đưa vào vận hành thử nghiệm từ cuối tháng 10/2016 và vận hành chính thức, phục vụ khách hàng từ khoảng giữa tháng 12/2016, sau 4 năm triển khai đầu tư.

Tuyến cáp APG có sự tham gia đầu tư của các nhà mạng Việt Nam VNPT, Viettel, FPT Telecom và CMC Telecom. Có tổng chiều dài khoảng 10.400 km, APG có khả năng cung cấp băng thông tới 54 Tb/s. Do đó, cáp quang APG mang lại tốc độ internet nhanh hơn khoảng gần 20 lần so với tuyến cáp Đông Nam Á – Hoa kỳ. (Asia-America Gateway – AAG). Cáp APG giúp kết nối trực tiếp các nước châu Á - Thái Bình Dương đến các nền kinh tế lớn: Mỹ, Australia, Ấn Độ, châu Phi./. Đã sửa xong 1 nhánh cáp AAG, cáp Liên Á bắt đầu sửa từ ngày mai VOV.VN - Với cáp Liên Á, dự kiến bắt đầu sửa chữa từ ngày mai (26/9) và hoàn thành vào ngày 30/9 tới. Tuyến cáp biển APG đã khôi phục dung lượng VOV.VN - Chiều 6/1, tuyến cáp biển APG đã trở lại hoạt động bình thường, hoàn tất công việc sớm hơn so với kế hoạch là 2 ngày.