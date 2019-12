Giải nhất WhiteHat Grand Prix năm nay lên tới 230 triệu đồng

Cuộc thi An toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix lần thứ 6 sẽ không chỉ có nội dung tấn công – phòng thủ (Jeopardy, Attack/Defense) truyền thống như các mùa giải trước mà được bổ sung thêm phần thi Private Bug Bounty, tìm kiếm lỗ hổng trên các phần mềm thông dụng và hệ thống thông tin quan trọng tại Việt Nam.

WhiteHat Grand Prix 2019 là năm đầu tiên được Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ chính thức.

Với phần thi mới này, ngoài giải thưởng cao nhất trị giá 230 triệu đồng, các đội còn có cơ hội nhận thêm khoản tiền thưởng tương ứng với các lỗ hổng phát hiện được.

Năm nay, WhiteHat Grand Prix lần đầu tiên được Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ chính thức, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) và Tập đoàn công nghệ Bkav phối hợp tổ chức.

Chia sẻ về cuộc thi, ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục An toàn thông tin cho biết: “WhiteHat Grand Prix 06 được kỳ vọng duy trì sức hút mạnh mẽ đối với các đội thi quốc tế. Cuộc thi góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành một trung tâm (hub) về chia sẻ thông tin an toàn, an ninh mạng của ASEAN, từng bước đưa Việt Nam thành cường quốc về an toàn, an ninh mạng”.

Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng ban ra đề thi cho biết: “Điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay là phần thi Private Bug Bounty lần đầu tiên được tổ chức trong vòng Chung kết sẽ mô phỏng các hệ thống thông tin quan trọng, cung cấp các phần mềm thông dụng cho các đội so tài tìm kiếm lỗ hổng. Từ các lỗ hổng được phát hiện, Ban tổ chức sẽ hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp vá các lỗ hổng, đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng của Việt Nam”.

Đề thi của cuộc thi An toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 06 do cộng đồng an toàn, an ninh mạng Việt Nam xây dựng với sự tham gia của Cục An toàn thông tin và các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp an toàn thông tin trong nước.

Điểm thú vị so với các cuộc thi an toàn, an ninh mạng khác là WhiteHat Grand Prix qua từng năm đều mang một thông điệp về đất nước, con người Việt Nam được gửi gắm tới các đội thi sau khi họ vượt qua mỗi thử thách. Với chủ đề Việt Nam Hôm Nay – Vietnam Today, Ban tổ chức WhiteHat Grand Prix 06 sẽ giới thiệu về một Việt Nam hiện đại đang trên đà phát triển với những thành tựu văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật…

Vòng Sơ loại WhiteHat Grand Prix 06 diễn ra online liên tục trong 24 giờ từ 9:00 (UTC +7) ngày 14 đến 9:00 15/12 tìm ra 10 đội đi tiếp. Vòng Chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 2/2020 tại Hà Nội, tìm ra 3 đội xuất sắc nhất trao giải Nhất, Nhì, Ba. Giải Nhất trị giá 230 triệu đồng (tương đương khoảng 10.000 USD), giải Nhì và Ba trị giá lần lượt là 45 triệu đồng (tương đương khoảng 2.000 USD) và 23 triệu đồng (tương đương khoảng 1.000 USD). Ngoài ra, các đội còn có cơ hội nhận thêm khoản tiền thưởng tương ứng với các lỗ hổng phát hiện được.

WhiteHat Grand Prix được tổ chức lần đầu tiên ở cấp quốc gia năm 2014 và bắt đầu mở rộng ra quy mô toàn cầu từ năm 2015. Đây là cuộc thi hiếm hoi do Việt Nam tổ chức được đánh giá cao trong cộng đồng an ninh mạng thế giới, thu hút sự tham gia của nhiều đội hàng đầu đến từ các quốc gia phát triển trong lĩnh vực này như Mỹ, Nga, Ukraina, Hàn Quốc… WhiteHat Grand Prix cũng chứng kiến sự lớn mạnh của đội ngũ các chuyên gia an toàn thông tin Việt Nam khi lần đầu tiên giành giải Nhất (đội CLGTftMeePwn, năm 2017) sau nhiều năm áp đảo về số lượng đội thi giành quyền vào Chung kết. Giữ ngôi Đương kim vô địch WhiteHat Grand Prix hiện là LC1BC của Nga./.