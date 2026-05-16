中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Google siết dung lượng lưu trữ miễn phí, chỉ tặng 5 GB cho người dùng mới

Thứ Bảy, 07:00, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một thay đổi âm thầm từ Google có thể ảnh hưởng lớn tới người dùng mới khi dung lượng lưu trữ miễn phí bị giảm mạnh nếu không liên kết số điện thoại.

Theo đó, Google đã âm thầm điều chỉnh một trong những chính sách lâu đời nhất của mình liên quan đến dung lượng lưu trữ miễn phí cho người dùng mới. Trước đây, khi đăng ký tài khoản Google, người dùng sẽ nhận được 15 GB dung lượng lưu trữ miễn phí, được chia sẻ giữa Gmail, Google Drive và Google Photos. Nhưng chính sách này đã có sự thay đổi đáng kể.

google siet dung luong luu tru mien phi, chi tang 5 gb cho nguoi dung moi hinh anh 1
Google không còn dễ dãi với người dùng mới

Theo thông tin mới nhất, các tài khoản Google mới hiện chỉ được cấp 5 GB dung lượng lưu trữ mặc định, tương tự như iCloud. Để có thể sử dụng toàn bộ 15 GB, người dùng cần phải liên kết số điện thoại của mình trong quá trình thiết lập tài khoản. Thông báo mà người dùng nhận được khi đăng ký tài khoản mới ghi rõ: “Tài khoản của bạn bao gồm 5 GB dung lượng lưu trữ. Giờ đây, bạn có thể nhận thêm dung lượng lưu trữ bằng số điện thoại của mình”.

Sự thay đổi này đã chính thức có hiệu lực từ ngày 18/3/2026, theo thông tin từ 9To5Google. Trên trang hỗ trợ của Google, ngôn ngữ đã được cập nhật từ “Tài khoản Google của bạn được cung cấp 15 GB dung lượng lưu trữ đám mây miễn phí” sang “tối đa 15 GB dung lượng lưu trữ đám mây miễn phí”. Đáng chú ý, Google không thông báo về sự thay đổi này qua các kênh truyền thông như tweet hay blog, như họ thường làm với các bản cập nhật khác.

Động lực nào khiến Google thay đổi?

Trong quá trình thiết lập tài khoản, người dùng hiện có hai lựa chọn rõ ràng: liên kết số điện thoại để nhận 15 GB dung lượng lưu trữ hoặc giữ nguyên 5 GB. Theo Google, việc yêu cầu người dùng liên kết số điện thoại nhằm ngăn chặn tình trạng trùng lặp tài khoản, vì việc có được một số điện thoại mới khó khăn hơn so với việc tạo một tài khoản Google mới.

google siet dung luong luu tru mien phi, chi tang 5 gb cho nguoi dung moi hinh anh 2
Thông báo người dùng nhận được khi đăng ký tài khoản mới

Một người phát ngôn của Google cũng xác nhận với Engadget rằng đây là một thử nghiệm theo khu vực, lý do tại sao một số người dùng vẫn có thể truy cập 15 GB dung lượng lưu trữ miễn phí mà không cần xác minh số điện thoại.

Đáng chú ý, thời điểm thực hiện thay đổi này trùng hợp với việc Google mở rộng dung lượng lưu trữ cho người dùng đăng ký AI Pro từ 1 TB lên 5 TB, trong khi lại siết chặt dung lượng cho người dùng miễn phí. Dường như công ty đang muốn lôi kéo người dùng sang các gói Google One trả phí hàng tháng hoặc năm.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
Tag: Google dung lượng lưu trữ người dùng dịch vụ đám mây AI Pro
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Google lên tiếng vụ Chrome âm thầm cài Gemini Nano 4GB
Google lên tiếng vụ Chrome âm thầm cài Gemini Nano 4GB

VOV.VN - Đại diện Google đã lên tiếng về những chỉ trích liên quan đến việc Chrome tự ý tải xuống mô hình AI có dung lượng 4GB vào thiết bị của người dùng.

Google lên tiếng vụ Chrome âm thầm cài Gemini Nano 4GB

Google lên tiếng vụ Chrome âm thầm cài Gemini Nano 4GB

VOV.VN - Đại diện Google đã lên tiếng về những chỉ trích liên quan đến việc Chrome tự ý tải xuống mô hình AI có dung lượng 4GB vào thiết bị của người dùng.

Trung Quốc đưa sợi làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ
Trung Quốc đưa sợi làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã gửi mẫu sợi đầu tiên được làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ để thử nghiệm phơi nhiễm trong môi trường không gian, với kỳ vọng dùng vào việc xây dựng trạm nghiên cứu Mặt Trăng trong tương lai.

Trung Quốc đưa sợi làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ

Trung Quốc đưa sợi làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã gửi mẫu sợi đầu tiên được làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ để thử nghiệm phơi nhiễm trong môi trường không gian, với kỳ vọng dùng vào việc xây dựng trạm nghiên cứu Mặt Trăng trong tương lai.

Google khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Áo
Google khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Áo

VOV.VN - Google vừa khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Áo, được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trong khu vực, đồng thời tích hợp các sáng kiến tái sử dụng nhiệt và phục hồi nguồn nước.

Google khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Áo

Google khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Áo

VOV.VN - Google vừa khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Áo, được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trong khu vực, đồng thời tích hợp các sáng kiến tái sử dụng nhiệt và phục hồi nguồn nước.

Phường đầu tiên tại TP.HCM thu phí đỗ xe “không chạm”, không cần nhân sự
Phường đầu tiên tại TP.HCM thu phí đỗ xe “không chạm”, không cần nhân sự

VOV.VN - Phường An Đông (thuộc Quận 5 cũ), thí điểm thu phí đỗ xe “không chạm”, không cần nhân sự. Hệ thống tự động hóa 90% quy trình, giúp minh bạch quản lý lòng đường, vỉa hè, giảm áp lực nhân lực và thúc đẩy quản trị đô thị hiện đại.

Phường đầu tiên tại TP.HCM thu phí đỗ xe “không chạm”, không cần nhân sự

Phường đầu tiên tại TP.HCM thu phí đỗ xe “không chạm”, không cần nhân sự

VOV.VN - Phường An Đông (thuộc Quận 5 cũ), thí điểm thu phí đỗ xe “không chạm”, không cần nhân sự. Hệ thống tự động hóa 90% quy trình, giúp minh bạch quản lý lòng đường, vỉa hè, giảm áp lực nhân lực và thúc đẩy quản trị đô thị hiện đại.

Google đưa tính năng đáng giá nhất của Gemini đến Việt Nam
Google đưa tính năng đáng giá nhất của Gemini đến Việt Nam

VOV.VN - Google đã và đang tập trung nâng cấp khả năng của Gemini, một trong những sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) của mình trong những tháng gần đây.

Google đưa tính năng đáng giá nhất của Gemini đến Việt Nam

Google đưa tính năng đáng giá nhất của Gemini đến Việt Nam

VOV.VN - Google đã và đang tập trung nâng cấp khả năng của Gemini, một trong những sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) của mình trong những tháng gần đây.

Trung Quốc đưa thí nghiệm “phôi thai nhân tạo” đầu tiên vào không gian
Trung Quốc đưa thí nghiệm “phôi thai nhân tạo” đầu tiên vào không gian

VOV.VN - Hôm qua (11/5), Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-10, trong đó mang theo một nghiên cứu chưa từng có về sự phát triển của “phôi nhân tạo” trong không gian, để trả lời câu hỏi liệu con người có thể sống sót và sinh sản trong không gian hay không.

Trung Quốc đưa thí nghiệm “phôi thai nhân tạo” đầu tiên vào không gian

Trung Quốc đưa thí nghiệm “phôi thai nhân tạo” đầu tiên vào không gian

VOV.VN - Hôm qua (11/5), Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-10, trong đó mang theo một nghiên cứu chưa từng có về sự phát triển của “phôi nhân tạo” trong không gian, để trả lời câu hỏi liệu con người có thể sống sót và sinh sản trong không gian hay không.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm