Google siết dung lượng lưu trữ miễn phí, chỉ tặng 5 GB cho người dùng mới

Theo đó, Google đã âm thầm điều chỉnh một trong những chính sách lâu đời nhất của mình liên quan đến dung lượng lưu trữ miễn phí cho người dùng mới. Trước đây, khi đăng ký tài khoản Google, người dùng sẽ nhận được 15 GB dung lượng lưu trữ miễn phí, được chia sẻ giữa Gmail, Google Drive và Google Photos. Nhưng chính sách này đã có sự thay đổi đáng kể.

Google không còn dễ dãi với người dùng mới

Theo thông tin mới nhất, các tài khoản Google mới hiện chỉ được cấp 5 GB dung lượng lưu trữ mặc định, tương tự như iCloud. Để có thể sử dụng toàn bộ 15 GB, người dùng cần phải liên kết số điện thoại của mình trong quá trình thiết lập tài khoản. Thông báo mà người dùng nhận được khi đăng ký tài khoản mới ghi rõ: “Tài khoản của bạn bao gồm 5 GB dung lượng lưu trữ. Giờ đây, bạn có thể nhận thêm dung lượng lưu trữ bằng số điện thoại của mình”.

Sự thay đổi này đã chính thức có hiệu lực từ ngày 18/3/2026, theo thông tin từ 9To5Google. Trên trang hỗ trợ của Google, ngôn ngữ đã được cập nhật từ “Tài khoản Google của bạn được cung cấp 15 GB dung lượng lưu trữ đám mây miễn phí” sang “tối đa 15 GB dung lượng lưu trữ đám mây miễn phí”. Đáng chú ý, Google không thông báo về sự thay đổi này qua các kênh truyền thông như tweet hay blog, như họ thường làm với các bản cập nhật khác.

Động lực nào khiến Google thay đổi?

Trong quá trình thiết lập tài khoản, người dùng hiện có hai lựa chọn rõ ràng: liên kết số điện thoại để nhận 15 GB dung lượng lưu trữ hoặc giữ nguyên 5 GB. Theo Google, việc yêu cầu người dùng liên kết số điện thoại nhằm ngăn chặn tình trạng trùng lặp tài khoản, vì việc có được một số điện thoại mới khó khăn hơn so với việc tạo một tài khoản Google mới.

Thông báo người dùng nhận được khi đăng ký tài khoản mới

Một người phát ngôn của Google cũng xác nhận với Engadget rằng đây là một thử nghiệm theo khu vực, lý do tại sao một số người dùng vẫn có thể truy cập 15 GB dung lượng lưu trữ miễn phí mà không cần xác minh số điện thoại.

Đáng chú ý, thời điểm thực hiện thay đổi này trùng hợp với việc Google mở rộng dung lượng lưu trữ cho người dùng đăng ký AI Pro từ 1 TB lên 5 TB, trong khi lại siết chặt dung lượng cho người dùng miễn phí. Dường như công ty đang muốn lôi kéo người dùng sang các gói Google One trả phí hàng tháng hoặc năm.