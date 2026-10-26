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GRECO 2026 trình diễn robot hình người, công nghệ xanh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Thứ Hai, 20:08, 26/10/2026
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VOV.VN - Hơn 90 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia GRECO 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, giới thiệu các giải pháp công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo và robot. Sự kiện hướng đến kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026) chính thức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối nay (26/10). Tuy nhiên sáng và chiều cùng ngày, đã có rất đông người dân, doanh nghiệp đến tham quan, tìm hiểu và nghiên cứu. Sự kiện diễn ra đến ngày 29/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, dự kiến thu hút khoảng 100.000 lượt khách tham quan.

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Các robot hình người trình diễn vũ đạo trên nền nhạc Việt Nam khiến các em nhỏ thích thú (Ảnh: AEF) 

Với diện tích khoảng 11.000 m², tương đương 300 gian hàng, GRECO 2026 giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đô thị thông minh. Không gian triển lãm được tổ chức theo hướng kết hợp trưng bày, trải nghiệm công nghệ, xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư.

Điểm nhấn của sự kiện là khu trình diễn công nghệ robot rộng 600 m², quy tụ đại diện hơn 30 doanh nghiệp và viện nghiên cứu Trung Quốc trong lĩnh vực robot, trí tuệ nhân tạo. Khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm robot hình người, robot bốn chân, robot giao nhận và vệ sinh; tương tác bằng giọng nói, chơi cờ với robot và thưởng thức cà phê do robot pha chế.

Tại gian hàng, các robot hình người còn trình diễn vũ đạo trên nền nhạc Việt Nam, mang đến góc nhìn trực quan về sự phát triển của công nghệ robot và khả năng ứng dụng trong đời sống. Qua đó, sự kiện đặt ra vấn đề không chỉ tiếp cận công nghệ mới mà còn chuẩn bị kỹ năng để người lao động, doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi trong kỷ nguyên số.

GRECO 2026 được bố trí thành 4 phân khu chính, gồm công nghệ cao, đô thị xanh, sản phẩm xanh và trải nghiệm cộng đồng. Các công nghệ được giới thiệu trải rộng từ trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, tự động hóa, robot, in 3D, vật liệu mới đến các giải pháp về giao thông, năng lượng, môi trường và đô thị thông minh.

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GRECO 2026 giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đô thị thông minh. (Ảnh: AEF)  

Tham gia sự kiện có nhiều đơn vị trong nước như Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu Công nghệ cao, Viettel, PV GAS và Nam A Bank. Các thương hiệu, tổ chức quốc tế như Toyota Việt Nam, Xiaomi Việt Nam, Gree Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ nước ngoài cũng góp mặt.

Không chỉ dừng ở hoạt động giới thiệu sản phẩm, GRECO 2026 hướng đến tạo cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận công nghệ, tìm kiếm đối tác và đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh. Việc kết nối doanh nghiệp với trường đại học, viện nghiên cứu và nhà đầu tư được kỳ vọng góp phần nâng cao năng suất, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, Ban tổ chức dự kiến triển khai 5 chương trình hội thảo, tọa đàm và kết nối giao thương, tập trung vào ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực năng lượng, đô thị, môi trường và hợp tác chuỗi cung ứng quốc tế. Các hoạt động trải nghiệm cộng đồng, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật và thời trang Việt Nam cũng được tổ chức tại sân khấu chính.

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Du khách và doanh nghiệp nước ngoài tại GRECO 2026 (Ảnh: AEF) 

 

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Đông đảo người dân, doanh nghiệp đến tham quan về sự phát triển của công nghệ robot và khả năng ứng dụng trong đời sống (Ảnh: AEF) 

GRECO 2026 mở cửa miễn phí từ 10h đến 22h hằng ngày, đến hết ngày 29/10. Thông qua sự kiện, TP.HCM kỳ vọng tăng cường kết nối giữa công nghệ với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và đô thị, đồng thời lan tỏa lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế thông minh, thân thiện với môi trường.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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