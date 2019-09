Hơn 7.000 sự cố tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam từ đầu năm đến nay, là thông tin được công bố tại Chương trình diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin theo Vùng khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2019, do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) và Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng phối hợp tổ chức sáng nay (4/9.

Từ đầu năm đến nay, có hơn 7.000 sự cố tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam Theo thống kê của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), trong số hơn 7.000 sự cố tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam, có hơn 2.500 sự cố tấn công lừa đảo (phishing); hơn 4.200 sự cố tấn công thay đổi giao diện (Deface)...

Tình trạng tấn công mạng tại Việt Nam đang có xu thế tăng so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là sự cố về lừa đảo và thay đổi giao diện. Tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên, mỗi ngày có khoảng 25.000 địa chỉ có truy vấn hoặc kết nối với hệ thống máy tính ma (botnet)...

Chương trình diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin theo Vùng khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2019 với chủ đề "Chống lại các thách thức mới nổi, đảm bảo không gian mạng an toàn" tổ chức kết hợp với Chương trình Diễn tập ứng cứu sự cố mạng của các nước Đông Nam Á năm 2019.

Kết quả kiểm tra an toàn thông tin các cổng thông tin điện tử. Đây là nhiệm vụ quan trọng mà Bộ thông tin và Truyền thông giao Trung tâm VNCERT chủ trì tổ chức hàng năm nhằm nâng cao năng lực của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia theo Quyết định số 1622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025”.

Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho rằng, hơn 100 cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin đại diện của các đơn vị, thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia chương trình diễn tập sẽ được cọ xát, thực hành xử lý tình huống, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực ứng phó sự cố cho đơn vị, địa phương.

"Việc trao đổi, tăng cường kiến thức, kỹ năng ứng cứu an toàn thông tin mạng; phòng chống các thách thức an ninh mới trên không gian mạng hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả rõ rệt đối với việc bảo đảm an toàn thông tin các hệ thống của đơn vị nơi riêng, và các tỉnh, thành phố nói chung" - ông Nguyễn Quang Thanh nói thêm./.