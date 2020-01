Huawei vận động dỡ bỏ lệnh cấm tham gia xây dựng 5G tại Australia

Sau khi chính phủ Anh cho phép tham gia vào việc thiết lập mạng 5G tại nước này, tập đoàn công nghệ Huawei mở lại chiến dịch vận động để Australia dỡ bỏ lệnh cấm tham gia xây dựng mạng viễn thông 5G tại nước này.

Giám đốc truyền thông của Công ty Huawei Australia Jeremy Mitchell cho biết, việc Anh cho phép công ty Huawei tham gia phần không nhạy cảm trong kế hoạch xây dựng mạng viễn thông 5G của nước này cho thấy “vẫn có cách để kiểm soát vấn đề bảo mật đối với mạng viễn thông 5G mà không cần sự hợp tác của nhà cung cấp”.

Ông Jeremy Mitchell cũng cho biết, năm ngoái, ông cũng đã gặp Bộ trưởng truyền thông Australia Paul Fletcher nhằm thuyết phục chính quyền Australia “có cách tiếp cận khác” về sự tham gia của Huawei. Tuy nhiên, ngay sau khi Huawei bày tỏ ý định, người phát ngôn của Thủ tướng Scott Morrison cho biết, chính quyền Australia không thay đổi quan điểm trong vấn đề này. Không chỉ riêng Australia, Bộ trưởng phụ trách an ninh và tình báo New Zealand Andrew Little cũng nhấn mạnh quyết định của Anh không ảnh hưởng tới chính sách của nước này.

Anh, Mỹ, Canada, Australia và New Zealand là thành viên trong nhóm chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes. Trong nhóm này hiện có Mỹ, Australia và New Zealand là 3 quốc gia không cho phép công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc tham gia vào kế hoạch xây dựng mạng lưới viễn thông 5G. Trong khi Canada vẫn đang cân nhắc thì chính phủ Anh vừa bật đèn xanh cho công ty Huawei sau khi nhận được lời tư vấn từ hai cơ quan tình báo hàng đầu của nước này là MI5 và MI6.

Chuyên gia nghiên cứu Peter Jenning, thuộc Viện nghiên cứu chính sách chiến lược Australia cho biết, quyết định của Anh có thể làm tổn hại tới quan hệ và việc chia sẻ thông tin tình báo giữa nước này với Australia và Mỹ.