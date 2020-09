iOS 14 chặn doanh thu quảng cáo Facebook - cuộc chiến phô diễn sức mạnh

Facebook vừa phải phát đi cảnh báo tới các nhà quảng cáo rằng công cụ chặn theo dõi trên hệ điều hành iOS 14 sắp ra mắt chính thức của Apple có thể làm giảm đến 50% doanh thu quảng cáo qua mạng lưới Audience Network, do việc chặn ứng dụng theo dõi người dùng thông qua tính năng IDFA (Identifier for Advertisers) – thông tin định danh cho nhà quảng cáo.

iOS 14 của Apple cho phép người dùng chặn theo dõi của các ứng dụng và website (Ảnh: MacRumors)

Cụ thể, với iOS 14, Apple đã bổ sung một lớp bảo vệ mới buộc các nhà phát triển phải được người dùng cho phép trước khi có thể lần theo họ trên các ứng dụng và website.

“Đây không phải là thay đổi mà chúng tôi muốn, nhưng thật không may cập nhật của Apple trên iOS 14 có thể tác động nghiêm trọng đến khả năng kiếm tiền của các nhà quảng cáo thông qua Audience Network trên iOS 14. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng Audience Network sẽ trở nên không hiệu quả đến mức không hợp lý khi cung cấp trên iOS 14 trong tương lai”, thông cáo của Facebook nêu rõ.

Facebook – “con cáo” ngành quảng cáo

Facebook cho biết, họ bị giới hạn khả năng quảng cáo đúng mục tiêu trên iOS 14. Một số người dùng iOS 14 sẽ không thấy quảng cáo từ chương trình Audience Network, trong khi người khác sẽ thấy ít quảng cáo liên quan hơn. Do vậy, những nhà phát triển, những nhà quảng cáo sử dụng chương trình Audience Network của Facebook sẽ nhận thấy lượng CPM thấp hơn.

Trả lời Tech Crunch, ông Brian Quinn, Tổng Giám đốc tại Tập đoàn phân bổ quảng cáo di động AppsFlyer, cho biết thông báo của Facebook là “một thông điệp rõ ràng cho thị trường”.

“Mạng đối tượng là một nguồn doanh thu chính của Facebook. Nếu mạng đối tượng này mất, có khả năng tàn phá cộng đồng nhà xuất bản và nhà phát triển quảng cáo nhỏ trên quy mô toàn cầu, tại một thời điểm vốn đã khó khăn. Tính năng này có thể được nhiều người dùng trên toàn thế giới coi trọng và sử dụng khi họ muốn giữ kín cuộc sống hàng ngày của mình”, Quinn nói.

Trước thông báo của Facebook, không ít người lại bày tỏ sự nghi ngờ đối với “bậc thầy” của ngành quảng cáo này.

Chuyên gia đánh giá thiết bị nổi tiếng Walt Mossberg chia sẻ: “Hãy nhìn rõ cách Facebook đóng khung tin tức. Facebook là một trong những “bậc thầy” ngành “đánh cắp” thông tin riêng tư phục vụ cho công nghệ quảng cáo. iOS 14 chỉ là cung cấp cho người dùng những lựa chọn rõ ràng hơn trong việc bảo vệ thông tin riêng tư của mình”.

Đồng quan điểm, Jason Kint của Digital Content Next (cơ quan thương mại đại diện cho các nhà xuất bản như The New York Times và Condé Nast) chế giễu rằng Facebook đang “giả vờ là người đưa tin về những gì tốt cho các nhà xuất bản và đang sử dụng Audience Network như “lá chắn” cho việc thu thập dữ liệu một cách sâu, rộng hơn của mạng xã hội này.

“Sớm thôi, Facebook có thể đưa ra các kế hoạch đầu tư xây dựng các sản phẩm kiếm tiền khác cho các nhà quảng cáo ngoài iOS 14. Kết cục thông tin người dùng vẫn được thu thập, nhà quảng cáo có thể phải trả thêm tiền và Facebook vẫn là “người tốt” đứng giữa phục vụ”, Jason Kint cho hay.

Khả năng quảng cáo đúng mục tiêu nhờ thu thập thông tin cá nhân người dùng mang đến lợi nhuận chủ yếu của Facebook (Ảnh: Tech Crunch)

Facebook và Apple – cuộc đấu phô diễn sức mạnh

Đây không phải là lần đầu tiên Facebook chỉ trích Apple. Hồi đầu tháng, mạng xã hội này đã thông báo hỗ trợ các sự kiện trực tuyến trả phí nhưng phàn nàn rằng Apple không miễn phí 30% dịch vụ thông thường.

“Trong cả hai trường hợp, ngôn ngữ của Facebook đều nhẹ nhàng - nhưng trong thế giới đầy rẫy những chiêu trò PR của công ty, việc Facebook thách thức Apple một cách công khai như vậy vẫn rất đáng chú ý”, Kint nhận định.

Còn theo James Currier, CEO công ty đầu tư mạo hiểm NFX, xung đột này là một dấu hiệu cho thấy lịch sử đang lặp lại.

“Năm 2009, khi nền tảng Facebook mới ra đời, người dùng có thể xây dựng một ứng dụng trên Facebook, lan truyền và thu hút hàng triệu người theo dõi. Nhưng mạng xã hội này từ từ đóng tất cả các kênh lan truyền và đặt một máy chủ quảng cáo. Điều này có nghĩa người tạo ứng dụng phải trả tiền để có được lưu lượng truy cập.”, Currier cho hay.

“Tương tự, vào thời kỳ đầu của nền tảng iOS, Facebook có thể là một ứng dụng trên iOS và có hàng triệu người dùng. Bây giờ Apple sẽ từ từ tắt oxy để lấy lại giá trị cho chính họ. Đây là “luật rừng” và hiệu ứng mạng để cho thấy ai là người có sức mạnh”, Currier nhấn mạnh./.