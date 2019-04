Không có cơ quan Nhà nước nào quan tâm tốt tới đảm bảo an ninh mạng

Hôm nay (17/4), tại hội thảo và triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng Việt Nam 2019, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã công bố bảng đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018.

Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin công bố bản khảo sát về mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Theo đó, có tới 70% số cơ quan, tổ chức nhà nước đạt mức C (tức là có quan tâm nhưng việc triển khai bảo đảm an toàn thông tin mạng chỉ ở mức độ trung bình), 17% đạt mức B (quan tâm) và 13% đạt mức D (ít quan tâm). Không có đơn vị nào đạt mức A (quan tâm tốt) và mức E (hoàn toàn không quan tâm đến việc bảo đảm an toàn thông tin mạng).

Trong đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ thuộc khối cơ quan xếp loại B.

Ở khối các địa phương, 11 tỉnh là Bắc Ninh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Lào Cai, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc được xếp loại B; 8 tỉnh gồm Cà Mau, Khánh Hòa, Lai Châu, Long An, Nam Định, Phú Yên, Sóc Trăng, Tiền Giang xếp loại D; còn lại là các tỉnh, thành phố xếp loại C; Không địa phương nào xếp loại A và E.

Bảng xếp hạng đánh giá được thực hiện dựa trên 9 chỉ tiêu gồm chính sách an toàn thông tin, tổ chức và quản lý nhân lực an toàn thông tin (ATTT); Đào tạo, bồi dưỡng và mức độ nhận thức về ATTT; Tổ chức triển khai bảo đảm ATTT; Chính sách mà mức độ đầu tư cho ATTT; Biện pháp quản lý ATTT; Biện pháp kỹ thuật ATTT; Hoạt động thực tiễn về ATTT và Nhận thức của lãnh đạo về ATTT.

Theo ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, Bộ đã trình Chính phủ Chỉ thị về triển khai những biện pháp thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng.

