Làm gì với chiếc máy ảnh có độ phân giải 187 megapixel?

Panasonic Lumix S1R gây ấn tượng trong thị trường máy ảnh kỹ thuật số hiện nay với độ phân giải "khủng" lên tới 187mp. Ảnh: Digital Trends. Con số gây ấn tượng thứ hai là giá của thiết bị lên tới 3.700 USD (cho riêng thân máy) chưa tính ống kính phụ trợ. Ảnh: Digital Trends. Với độ phân giải "khủng", sản phẩm thu được là những bức ảnh lên tới 300Mb. Ảnh: Digital Trends. Với thân máy chắc chắn, Lumix S1R chịu được thời tiết khắc nghiệt, kính ngắm điện tử khổng lồ, khe cắm thẻ SD, XQD và khả năng kiểm soát truy cập trực tiếp như một chiếc DSLR chuyên nghiệp. Ảnh: Digital Trends. Trên thực tế, ở mức 2,25 pound (hơn 1kg-chỉ riêng thân máy), nó nặng hơn cả máy ảnh nặng nhất hiện nay DSLR Nikon D850. Ảnh: Digital Trends. Về khối lượng, S1R to và nặng hơn nhiều so với các máy ảnh không gương lật cùng hãng. Ảnh: Digital Trends. Là một Lumix, S1R cũng tích hợp chế độ Ảnh 6K và 4K, tương ứng quay ở tốc độ 30 và 60 khung hình / giây, cho phép người dùng trích xuất một khung hình tĩnh của khoảnh khắc hoàn hảo. Ảnh: The Verge. Điều này cho phép tính năng Post Focus, chụp từng khung hình ở một khoảng cách tiêu cự khác nhau, cho phép thay đổi tiêu cự một cách hiệu quả sau khi thực tế hoặc thực hiện xếp chồng tiêu điểm để tăng độ sâu trường ảnh. Ảnh: The Verge. Giới chuyên gia đánh giá, Panasonic đã đổ mọi công nghệ vào để ra mắt S1R và làm mọi việc có thể để chứng tỏ mình là một người chơi hàng đầu trong thị trường máy ảnh kỹ thuật số. Ảnh: The Verge. Panasonic thậm chí đã ra mắt một bộ phận dịch vụ chuyên nghiệp mới để xử lý các sửa chữa thiết bị này trên toàn thế giới, giống như các dịch vụ do Canon, Nikon và Sony cung cấp. Ảnh: The Verge./. ab0795a365a94da303883202b3c2b31a/5c9cae47/2019_03_23/sVK50DqJDsY/High_Resolution_Mode__Panasonic_LUMIX_S1R__S1.mp4

Panasonic Lumix S1R gây ấn tượng trong thị trường máy ảnh kỹ thuật số hiện nay với độ phân giải "khủng" lên tới 187mp. Ảnh: Digital Trends. Con số gây ấn tượng thứ hai là giá của thiết bị lên tới 3.700 USD (cho riêng thân máy) chưa tính ống kính phụ trợ. Ảnh: Digital Trends. Với độ phân giải "khủng", sản phẩm thu được là những bức ảnh lên tới 300Mb. Ảnh: Digital Trends. Với thân máy chắc chắn, Lumix S1R chịu được thời tiết khắc nghiệt, kính ngắm điện tử khổng lồ, khe cắm thẻ SD, XQD và khả năng kiểm soát truy cập trực tiếp như một chiếc DSLR chuyên nghiệp. Ảnh: Digital Trends. Trên thực tế, ở mức 2,25 pound (hơn 1kg-chỉ riêng thân máy), nó nặng hơn cả máy ảnh nặng nhất hiện nay DSLR Nikon D850. Ảnh: Digital Trends. Về khối lượng, S1R to và nặng hơn nhiều so với các máy ảnh không gương lật cùng hãng. Ảnh: Digital Trends. Là một Lumix, S1R cũng tích hợp chế độ Ảnh 6K và 4K, tương ứng quay ở tốc độ 30 và 60 khung hình / giây, cho phép người dùng trích xuất một khung hình tĩnh của khoảnh khắc hoàn hảo. Ảnh: The Verge. Điều này cho phép tính năng Post Focus, chụp từng khung hình ở một khoảng cách tiêu cự khác nhau, cho phép thay đổi tiêu cự một cách hiệu quả sau khi thực tế hoặc thực hiện xếp chồng tiêu điểm để tăng độ sâu trường ảnh. Ảnh: The Verge. Giới chuyên gia đánh giá, Panasonic đã đổ mọi công nghệ vào để ra mắt S1R và làm mọi việc có thể để chứng tỏ mình là một người chơi hàng đầu trong thị trường máy ảnh kỹ thuật số. Ảnh: The Verge. Panasonic thậm chí đã ra mắt một bộ phận dịch vụ chuyên nghiệp mới để xử lý các sửa chữa thiết bị này trên toàn thế giới, giống như các dịch vụ do Canon, Nikon và Sony cung cấp. Ảnh: The Verge./.