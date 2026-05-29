Liệu LG có rút lui khỏi lĩnh vực kinh doanh TV?

Báo cáo từ EBN của Hàn Quốc, LG gần đây đã có cuộc thảo luận với gã khổng lồ điện tử Hisense của Trung Quốc về kế hoạch tái cấu trúc mảng TV, bao gồm cả khả năng bán toàn bộ mảng kinh doanh này.

LG đã có lịch sử 60 năm hoạt động trong lĩnh vực TV

Theo bài báo, các giám đốc điều hành của LG đã đến Bắc Kinh để gặp gỡ các quan chức cấp cao của Hisense nhằm thảo luận về tương lai của TV LG. Tuy nhiên, cả hai công ty vẫn chưa xác nhận bất kỳ thỏa thuận nào, khiến cho thông tin khó có thể được xác thực vào thời điểm hiện tại.

Báo cáo về khả năng LG rút lui khỏi lĩnh vực kinh doanh TV đã gây ra sự chú ý lớn, bởi công ty Hàn Quốc là một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất TV suốt nhiều thập kỷ qua.

Lịch sử sản xuất TV của LG bắt đầu từ năm 1966, khi công ty tiền thân GoldStar ra mắt chiếc TV đen trắng đầu tiên tại Hàn Quốc. Nếu LG quyết định rút lui, đó là điều đánh dấu sự kết thúc gần 60 năm hoạt động trong lĩnh vực này.

LG đã từng từ bỏ một mảng kinh doanh tiêu dùng quan trọng

Những người yêu thích công nghệ, đặc biệt là fan của Android, có thể còn nhớ rằng vào năm 2021, LG đã đóng cửa mảng kinh doanh smartphone sau nhiều năm thua lỗ, chấm dứt các dòng sản phẩm nổi tiếng như LG Wing và V-series. Công ty đã tuyên bố muốn tập trung vào các lĩnh vực sinh lời hơn như linh kiện xe điện, nhà thông minh và robot.

Báo cáo mới nhất cho thấy LG có thể đang áp dụng chiến lược tương tự cho mảng kinh doanh TV của mình. Thời điểm này cũng phản ánh sự thay đổi trong thị trường Smart TV, khi mà Sony đã bán phần lớn cổ phần trong mảng TV cho TCL.

Cả TCL và Hisense đều đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ chính sách giá cả cạnh tranh và chất lượng sản phẩm được cải thiện. Theo công ty nghiên cứu thị trường Omdia, TCL và Hisense hiện đang nắm giữ lần lượt 14% và 12,5% thị phần TV toàn cầu, tạo áp lực lớn lên các thương hiệu như LG và Samsung.

Dù LG có thể rút lui khỏi việc sản xuất TV, công ty vẫn có thể tiếp tục tham gia vào lĩnh vực giải trí. EBN cho rằng LG có thể tập trung nhiều hơn vào nền tảng webOS và các dịch vụ phần mềm dành cho màn hình, hệ thống ô tô và màn hình thông minh, thay vì tự sản xuất TV.