Lựa chọn camera an ninh kiểm soát ngôi nhà từ smartphone

Với sự phát triển công nghệ, nhiều camera an ninh hiện nay có thể cho phép xem video chất lượng HD ngay trên điện thoại của bạn, cũng như nói chuyện với mọi người trong nhà qua hệ thống loa hai chiều. Netgear Arlo Pro 2 được đánh giá là một hệ thống bảo mật chất lượng chuyên nghiệp, bộ nhớ lưu trên cloud, hình ảnh rõ nét. Nhược điểm là chế độ cài đặt phức tạp và giá thành tương đối cao. Hive View là một trong những camera an ninh thông minh có hỗ trợ bộ công cụ kiểm soát nhiệt được đánh giá cao. Netgear Arlo Go có khả năng di động cao, thiết kế gọn nhẹ tuy nhiên chi phí vận hành cao vì hoạt động bằng cách sử dụng tín hiệu 4G LTE thay vì Wifi. Nest Cam IQ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), có thể thông báo cho bạn nếu có chuyển động trong nhà, phân biệt giữa con người và động vật, thậm chí có thể xác định đối tượng chuyển động là một người quen thuộc hay không. Hive Camera có một khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ quay trực tiếp mà không cần cài đặt sim, tuy nhiên thiết kế vỏ nhựa là điểm hạn chế của sản phẩm. Logi Circle dễ cài đặt, kích thước nhỏ gọn nhưng thiếu tích hợp với hệ thống nhà thông minh. Netatmo có đèn pha LED mạnh mẽ, có thể điều chỉnh độ sáng, cùng cảm biến chuyển động chính xác, nhưng kích thước khá lớn lớn, khó sử dụng và giá cao. Nest Cam ngoài trời tích hợp nhà thông minh tốt, đa ứng dụng với đầy đủ chức năng nhưng thiết kế dễ bị trộm cắp là điểm yếu của sản phẩm. Netgear Arlo có khả năng ghi hình độ phân giải 720p, phát hiện chuyển động. Điểm hạn chế là sử dụng bốn pin lithium và không có âm thanh. Arlo Q có khả năng phát hiện và ghi lại chuyển động khá nhạy, thiết kế gọn gàng, kín đáo./.

