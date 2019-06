Lưu trữ thông tin dữ liệu sao cho an toàn, hiệu quả?

Trong xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ngày nay, việc phải làm sao để thông tin dữ liệu được lưu trữ an toàn, hiệu quả và mang lại những thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong suốt quá trình sử dụng là điều mà các doanh nghiệp, tổ chức đặc biệt quan tâm.

Tổng giám đốc Công ty Saobacdau Solution Nguyễn Xuân Trường cho rằng, công nghệ số không còn đứng sau mà đang tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Hàng ngày, trên mọi phương tiện thông tin đại chúng cũng như tại các hội thảo, mọi người đều nghe nói nhiều đến các từ khóa như Digital Transformation (Chuyển đổi số), AI (Trí tuệ nhân tạo), Big Data (Dữ liệu lớn, IoT (Internet vạn vật)…

Rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc tìm kiếm và đánh giá khách hàng tiềm năng cho sản phẩm thẻ tín dụng, hay việc các bệnh viện K, Ung bướu TP.HCM… triển khai ứng dụng thử nghiệm IBM Watson for Oncology - hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bác sĩ ung bướu đưa ra các lựa chọn phác đồ điều trị ung thư với độ chuẩn xác cao…

Xu hướng chuyển đổi số với các ứng dụng công nghệ mới như AI, Big Data, IoT… đã và đang hiện diện hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống của chúng ta. “Tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam thực sự cũng đang chuyển mình, đang trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, không phải chỉ là kêu gọi, hô hào nữa” – ông Trường nói.

Một trong những đặc điểm lớn của chuyển đổi số là, sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị kết nối tạo ra một mạng lưới kết nối vô cùng lớn, dữ liệu vô cùng lớn, làm thay đổi mô hình kinh doanh.

Theo đánh giá của các chuyên gia công nghệ, giải pháp lữu trữ “IBM Storage in Private Cloud”, “IBM Software Define Storage and Case Study” đáp ứng nhu cầu về vấn đề lưu trữ dữ liệu cho các doanh nghiệp, tổ chức trước những thách thức về bảo mật và lưu trữ hiện nay. Đây là giải pháp về lưu trữ, chia sẻ dữ liệu an toàn; giải quyết bài toán thông tin dữ liệu của khách hàng được đặt trong chính trung tâm của mình mà không bị phụ thuộc vào nhà cung cấp; giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nguồn lực quản trị hạ tầng, tối ưu hóa được chi phí và đưa ứng dụng vào nhanh nhất trong hoạt động kinh doanh./.