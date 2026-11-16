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Máy bay điện của Trung Quốc hoàn thành chuyến bay chở người đầu tiên

Thứ Hai, 23:17, 16/11/2026
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VOV.VN - Nhà sản xuất máy bay COMAC của Trung Quốc vừa thực hiện thành công chuyến bay có người lái đầu tiên của mẫu máy bay điện CE-25A tại Tân Châu, thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Thử nghiệm thành công máy bay điện

Đài truyền hình CCTV đưa tin, nhà sản xuất máy bay COMAC của Trung Quốc đã thực hiện thành công chuyến bay có người lái đầu tiên của mẫu máy bay điện CE-25A tại Tân Châu, thuộc tỉnh Sơn Đông ở miền Đông Trung Quốc.

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Máy bay điện của COMAC hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên có phi công điều khiển. Bức ảnh chụp ngày 14/11/2026. (Ảnh: XINHUA)

Theo thông tin từ Chinadailyasia, mẫu máy bay thương mại chạy bằng điện hạng 10 tấn đầu tiên do Trung Quốc tự phát triển, mang tên CE-25A, đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm có phi công điều khiển tại Tân Châu, tỉnh Sơn Đông vào ngày 14/11/2026. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong quá trình phát triển máy bay điện phục vụ các chuyến bay thương mại chặng ngắn.

Chiếc máy bay này chở theo hai phi công và một kỹ sư bay thử nghiệm. Chuyến bay kéo dài 57 phút 46 giây, trong đó có 16 phút 38 giây bay trên không, với quãng đường di chuyển đạt 60,4 km.

Mẫu máy bay thương mại chạy bằng điện tốc độ 300 km/h

Theo thông báo từ COMAC, máy bay đã vận hành bình thường và tất cả các kết quả thử nghiệm đều đáp ứng kỳ vọng. CE-25A là mẫu máy bay thương mại chạy bằng điện đầu tiên của COMAC, được thiết kế để chở 19 hành khách trên các chặng bay thương mại giữa các thành phố. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 10 tấn, tốc độ bay hành trình 300 km/h, độ cao bay hành trình 2.400 mét và tầm bay đạt 400 km.

may bay dien cua trung quoc hoan thanh chuyen bay cho nguoi dau tien hinh anh 2
Bức ảnh chụp ngày 14/11/2026 (Ảnh: XINHUA)

Chuyến bay hôm 14/11 diễn ra sau chuyến bay thử nghiệm tự hành không người lái đầu tiên của máy bay này vào ngày 2/2. 

Mẫu máy bay điện CE-25A được phát triển tuân theo các quy định về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay CCAR-25 của Trung Quốc dành cho các loại máy bay vận tải (cũng là các quy định áp dụng cho các máy bay thương mại chở khách cỡ lớn).

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã tiếp nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận loại hình của dòng máy bay này, nhưng chưa phê duyệt để chính thức đưa vào khai thác thương mại.

Trần Ngọc/VOV.VN (lược dịch)
Theo Reuters, Chinadailyasia
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