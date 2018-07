Máy rửa bát cho những giây phút thảnh thơi sau mỗi bữa ăn

Việc dọn dẹp, rửa bát đĩa sau khi vào bếp nấu nướng một bữa ăn thịnh soạn cho gia đình, không phải ai cũng thích thú. Hơn nữa, chưa hẳn rửa chén bát bằng tay đã sạch và tiết kiệm nước hơn so với máy rửa bát đĩa. GE GDT655SMJES chia khu vực rửa riêng biệt, vì vậy có thể rửa bát đĩa ở hai khoang khác nhau khi không tải đầy thiết bị. Ngoài ra, máy có chế độ rửa trước bằng hơi nước và thiết bị khử trùng diệt khuẩn. Bosh 500 SHP65T55UC có ưu điểm là sử dụng ít nước hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại mà vẫn đảm bảo bát đĩa sạch sẽ. LG QUADWASH LDP6797ST có khả năng làm sạch tốt cả những bát đĩa bẩn nhất trong bếp của bạn với độ yên tĩnh đáng ngạc nhiên. Bosch 300 Series SHEM63W55N có thiết kế kệ để rộng rãi, khoa học để có thể rửa sạch từ thìa, đũa đến bát đĩa lớn... KitchenAid KDTM354ESS là sự lựa chọn tuyệt vời nếu bạn cần máy rửa bát cho không gian nhỏ hẹp, nhưng hiệu suất tốt. Sản phẩm Maytag MDB4949SD là dạng máy rửa chén cơ bản nhưng hiệu quả với chi phí ít rất phải chăng, tuy nhiên nó không chia giá đỡ và khá ồn ào. Miele Classic Plus G4976SC có thiết kế nhiều chương trình giúp bạn lựa chọn chu kỳ rửa phù hợp với yêu cầu. Bosch 300 SPE53U55UC là dạng máy rửa bát đĩa bán chuyên nghiệp với hiệu quả không có gì phải bàn cãi. Whirlpool WIO 3O33 DEL siêu tiết kiệm nước, điện, chạy êm và khá linh hoạt khi bố trí chỗ đặt, nhưng không thể tháo rời khay, giá đỡ bên trong. Blomberg LDFN2240 cũng thuộc dòng máy rửa bát đĩa tiết kiệm năng lượng, chi phí vận hành thấp và hiệu suất cao. Indesit DFG26B1 bao gồm các chương trình đơn giản, rất dễ sử dụng với giá cả hấp dẫn, nhưng hiệu suất làm sạch ở mức trung bình. Whirlpool WIO 3T123 PEF là sự lựa chọn hoàn hảo khi làm sạch đồ thủy tinh. Khay và giỏ đựng linh hoạt, dễ dàng tháo lắp. Chi phí vận hành cao. Hotpoint SIUF32120X có thể làm sạch những vết bẩn cứng đầu nhờ chế độ ngâm 10 phút trước khi rửa./.

Việc dọn dẹp, rửa bát đĩa sau khi vào bếp nấu nướng một bữa ăn thịnh soạn cho gia đình, không phải ai cũng thích thú. Hơn nữa, chưa hẳn rửa chén bát bằng tay đã sạch và tiết kiệm nước hơn so với máy rửa bát đĩa. GE GDT655SMJES chia khu vực rửa riêng biệt, vì vậy có thể rửa bát đĩa ở hai khoang khác nhau khi không tải đầy thiết bị. Ngoài ra, máy có chế độ rửa trước bằng hơi nước và thiết bị khử trùng diệt khuẩn. Bosh 500 SHP65T55UC có ưu điểm là sử dụng ít nước hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại mà vẫn đảm bảo bát đĩa sạch sẽ. LG QUADWASH LDP6797ST có khả năng làm sạch tốt cả những bát đĩa bẩn nhất trong bếp của bạn với độ yên tĩnh đáng ngạc nhiên. Bosch 300 Series SHEM63W55N có thiết kế kệ để rộng rãi, khoa học để có thể rửa sạch từ thìa, đũa đến bát đĩa lớn... KitchenAid KDTM354ESS là sự lựa chọn tuyệt vời nếu bạn cần máy rửa bát cho không gian nhỏ hẹp, nhưng hiệu suất tốt. Sản phẩm Maytag MDB4949SD là dạng máy rửa chén cơ bản nhưng hiệu quả với chi phí ít rất phải chăng, tuy nhiên nó không chia giá đỡ và khá ồn ào. Miele Classic Plus G4976SC có thiết kế nhiều chương trình giúp bạn lựa chọn chu kỳ rửa phù hợp với yêu cầu. Bosch 300 SPE53U55UC là dạng máy rửa bát đĩa bán chuyên nghiệp với hiệu quả không có gì phải bàn cãi. Whirlpool WIO 3O33 DEL siêu tiết kiệm nước, điện, chạy êm và khá linh hoạt khi bố trí chỗ đặt, nhưng không thể tháo rời khay, giá đỡ bên trong. Blomberg LDFN2240 cũng thuộc dòng máy rửa bát đĩa tiết kiệm năng lượng, chi phí vận hành thấp và hiệu suất cao. Indesit DFG26B1 bao gồm các chương trình đơn giản, rất dễ sử dụng với giá cả hấp dẫn, nhưng hiệu suất làm sạch ở mức trung bình. Whirlpool WIO 3T123 PEF là sự lựa chọn hoàn hảo khi làm sạch đồ thủy tinh. Khay và giỏ đựng linh hoạt, dễ dàng tháo lắp. Chi phí vận hành cao. Hotpoint SIUF32120X có thể làm sạch những vết bẩn cứng đầu nhờ chế độ ngâm 10 phút trước khi rửa./.