Meta bắt đầu thu phí thành viên, doanh nghiệp nhỏ tại New Zealand lo ngại

Từ ngày 15/9 vừa qua, Meta bắt đầu phát hành dịch vụ Meta One đối với các doanh nghiệp sử dụng các nền tảng của công ty này từ Facebook tới Instagrams, WhatsApp và Meta AI. Dịch vụ này bao gồm 4 gói với 4 mức phí hàng tháng tương đương từ 15 USD với việc cung cấp một vài hỗ trợ và cao nhất là 500 USD/tháng với mức hỗ trợ tối đa.

Trong dịch vụ này, tùy thuộc vào từng gói đăng ký, Meta sẽ sử dụng AI để cung cấp 50 tính năng hỗ trợ các doanh nghiệp như cung cấp thêm các công cụ kinh doanh hay các thông tin chi tiết về nội dung và đối tượng khách hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Trong dịch vụ này, doanh nghiệp sẽ được đăng từ ít nhất 2 đường kết nối/tháng đến được đăng không có giới hạn các đường kết nối trong 1 tháng.

Các doanh nghiệp bắt đầu nhận được thông báo giới hạn đường kết nối nếu không mua các gói dịch vụ mới của Meta One.

Việc ban hành dịch vụ Meta One sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tốt hơn nhưng với các doanh nghiệp nhỏ thì khoản phí hàng tháng này sẽ tạo thêm gánh nặng không nhỏ. Ông Ben Dobbs, chủ cửa hàng quần áo Blank Space tại vùng Canterbury của New Zealand cho biết, doanh nghiệp của ông sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu phải chi thêm tiền đăng ký gói dịch vụ của Meta để tiếp cận khách hàng.

Ông Ben Bennett, một nhà báo công nghệ của New Zealand cho rằng, nhiều doanh nghiệp nhỏ của nước này có thể phải đóng cửa vì không đủ chi phí trang trải nếu phải mua gói dịch vụ Meta One và nếu không mua hoặc chỉ đăng ký các gói có chi phí thấp thì sẽ khó tiếp cận khách hàng. Ông Ben Bennett cũng cho rằng, mức phí tối đa 500 USD/tháng để cho phép các doanh nghiệp đăng các kết nối không giới hạn là quá cao vì bằng số tiền này doanh nghiệp có thể sở hữu một trang web và cộng thêm chi phí duy trì trang web vài trăm đô mỗi năm.

Trong bối cảnh này, ông Mark Knoff-Thomas, Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Newmarket tại thành phố Auckland cho biết, thông báo mới của Meta cho thấy các doanh nghiệp cần phải duy trì quyền kiểm soát đối với công ty của mình, từ tài sản trí tuệ, cơ sở dữ liệu khách hàng đến danh sách email để luôn chủ động trong chiến lược kinh doanh. Bởi xét cho cùng các tập đoàn công nghệ là doanh nghiệp nên mục tiêu của họ là tìm mọi cách để tăng doanh thu và kiểm soát tốt hơn khách hàng của mình.

Thực tế này cũng cho thấy, các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng hết thời được sử dụng miễn phí các nền tảng công nghệ để tiếp cận khách hàng.