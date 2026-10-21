English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Meta bắt đầu thu phí thành viên, doanh nghiệp nhỏ tại New Zealand lo ngại

Thứ Tư, 11:08, 21/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp nhỏ của New Zealand bắt đầu lo ngại khi Meta, công ty sở hữu một số nền tảng trong đó có Facebook bắt đầu thu phí thành viên với các doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng này.

Từ ngày 15/9 vừa qua, Meta bắt đầu phát hành dịch vụ Meta One đối với các doanh nghiệp sử dụng các nền tảng của công ty này từ Facebook tới Instagrams, WhatsApp và Meta AI. Dịch vụ này bao gồm 4 gói với 4 mức phí hàng tháng tương đương từ 15 USD với việc cung cấp một vài hỗ trợ và cao nhất là 500 USD/tháng với mức hỗ trợ tối đa.

Trong dịch vụ này, tùy thuộc vào từng gói đăng ký, Meta sẽ sử dụng AI để cung cấp 50 tính năng hỗ trợ các doanh nghiệp như cung cấp thêm các công cụ kinh doanh hay các thông tin chi tiết về nội dung và đối tượng khách hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Trong dịch vụ này, doanh nghiệp sẽ được đăng từ ít nhất 2 đường kết nối/tháng đến được đăng không có giới hạn các đường kết nối trong 1 tháng.

meta bat dau thu phi thanh vien, doanh nghiep nho tai new zealand lo ngai hinh anh 1
Các doanh nghiệp bắt đầu nhận được thông báo giới hạn đường kết nối nếu không mua các gói dịch vụ mới của Meta One.

Việc ban hành dịch vụ Meta One sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tốt hơn nhưng với các doanh nghiệp nhỏ thì khoản phí hàng tháng này sẽ tạo thêm gánh nặng không nhỏ. Ông Ben Dobbs, chủ cửa hàng quần áo Blank Space tại vùng Canterbury của New Zealand cho biết, doanh nghiệp của ông sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu phải chi thêm tiền đăng ký gói dịch vụ của Meta để tiếp cận khách hàng.

Ông Ben Bennett, một nhà báo công nghệ của New Zealand cho rằng, nhiều doanh nghiệp nhỏ của nước này có thể phải đóng cửa vì không đủ chi phí trang trải nếu phải mua gói dịch vụ Meta One và nếu không mua hoặc chỉ đăng ký các gói có chi phí thấp thì sẽ khó tiếp cận khách hàng. Ông Ben Bennett cũng cho rằng, mức phí tối đa 500 USD/tháng để cho phép các doanh nghiệp đăng các kết nối không giới hạn là quá cao vì bằng số tiền này doanh nghiệp có thể sở hữu một trang web và cộng thêm chi phí duy trì trang web vài trăm đô mỗi năm.

Trong bối cảnh này, ông Mark Knoff-Thomas, Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Newmarket tại thành phố Auckland cho biết, thông báo mới của Meta cho thấy các doanh nghiệp cần phải duy trì quyền kiểm soát đối với công ty của mình, từ tài sản trí tuệ, cơ sở dữ liệu khách hàng đến danh sách email để luôn chủ động trong chiến lược kinh doanh. Bởi xét cho cùng các tập đoàn công nghệ là doanh nghiệp nên mục tiêu của họ là tìm mọi cách để tăng doanh thu và kiểm soát tốt hơn khách hàng của mình.

Thực tế này cũng cho thấy, các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng hết thời được sử dụng miễn phí các nền tảng công nghệ để tiếp cận khách hàng.

Việt Nga/VOV-Sydney
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Meta bị buộc bồi thường 567 triệu USD vì gây hại cho trẻ em
Meta bị buộc bồi thường 567 triệu USD vì gây hại cho trẻ em

VOV.VN - Tòa án bang New Mexico của Mỹ ngày 6/8 ra phán quyết buộc Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram phải bồi thường 567 triệu USD và áp dụng hàng loạt biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên sau khi kết luận nền tảng này gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của trẻ em.

Meta bị buộc bồi thường 567 triệu USD vì gây hại cho trẻ em

Meta bị buộc bồi thường 567 triệu USD vì gây hại cho trẻ em

VOV.VN - Tòa án bang New Mexico của Mỹ ngày 6/8 ra phán quyết buộc Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram phải bồi thường 567 triệu USD và áp dụng hàng loạt biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên sau khi kết luận nền tảng này gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của trẻ em.

Meta, YouTube bồi thường 3 triệu USD vì gây nghiện cho người dùng vị thành niên
Meta, YouTube bồi thường 3 triệu USD vì gây nghiện cho người dùng vị thành niên

VOV.VN - Một bồi thẩm đoàn tại bang California ngày 25/3 đã ra phán quyết mang tính bước ngoặt, xác định Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm dân sự do sơ suất trong việc thiết kế các nền tảng trực tuyến có tính gây lệ thuộc, từ đó gây tổn hại cho một người dùng khi còn là trẻ vị thành niên. 

Meta, YouTube bồi thường 3 triệu USD vì gây nghiện cho người dùng vị thành niên

Meta, YouTube bồi thường 3 triệu USD vì gây nghiện cho người dùng vị thành niên

VOV.VN - Một bồi thẩm đoàn tại bang California ngày 25/3 đã ra phán quyết mang tính bước ngoặt, xác định Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm dân sự do sơ suất trong việc thiết kế các nền tảng trực tuyến có tính gây lệ thuộc, từ đó gây tổn hại cho một người dùng khi còn là trẻ vị thành niên. 

Meta công bố gói đăng ký không quảng cáo cho Facebook và Instagram
Meta công bố gói đăng ký không quảng cáo cho Facebook và Instagram

VOV.VN - Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vừa thông báo kế hoạch giới thiệu tùy chọn đăng ký không có quảng cáo cho người dùng tại Vương quốc Anh.

Meta công bố gói đăng ký không quảng cáo cho Facebook và Instagram

Meta công bố gói đăng ký không quảng cáo cho Facebook và Instagram

VOV.VN - Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vừa thông báo kế hoạch giới thiệu tùy chọn đăng ký không có quảng cáo cho người dùng tại Vương quốc Anh.

Meta giúp người dùng dễ kiếm tiền hơn trên mạng xã hội Facebook
Meta giúp người dùng dễ kiếm tiền hơn trên mạng xã hội Facebook

VOV.VN - Facebook vừa công bố tính năng mới cho phép người sáng tạo nội dung kiếm tiền từ lượt xem trên các câu chuyện (Story) công khai qua dịch vụ Stories.

Meta giúp người dùng dễ kiếm tiền hơn trên mạng xã hội Facebook

Meta giúp người dùng dễ kiếm tiền hơn trên mạng xã hội Facebook

VOV.VN - Facebook vừa công bố tính năng mới cho phép người sáng tạo nội dung kiếm tiền từ lượt xem trên các câu chuyện (Story) công khai qua dịch vụ Stories.

 
Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm