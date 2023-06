Microchip công bố kiến trúc biên mạng công nghiệp thông minh tiết kiệm năng lượng

Hôm nay (6/6), Microchip Technology Inc. (Nasdaq: MCHP) công bố các tài nguyên phát triển và dịch vụ thiết kế mới để hỗ trợ hoạt động chuyển đổi, bao gồm cả kiến trúc biên mạng công nghiệp tầm trung đầu tiên trong ngành, mật mã sẵn sàng tùy chỉnh và thư viện khởi động quyền sở hữu trí tuệ mềm (soft IP) cùng các công cụ mới để chuyển đổi các thiết kế FPGA (viết tắt Field Programmable Gate Array- là một thiết bị bán dẫn dựa trên ma trận các Configurable Logic Blocks (CLB), theo đó phần lớn chức năng điện bên trong thiết bị có thể được thay đổi bởi kỹ sư thiết kế).

Những bổ sung này mở rộng bộ công cụ và dịch vụ toàn diện của Microchip FPGA hỗ trợ cho dòng thiết bị PolarFire đã được kiểm chứng - bao gồm cả FPGA SoC RISC-V đặc biệt chỉ được bán khi số lượng đặt hàng sản xuất lớn. "Biên mạng thông minh đòi hỏi hiệu quả năng lượng, mức độ bảo mật, an toàn và độ tin cậy cao nhất. Kiến trúc biên mạng công nghiệp tầm trung mới của chúng tôi và các công cụ liên quan không chỉ cung cấp IP tự động và hỗ trợ điện toán biên mạng an toàn, chức năng phân tích, học máy và kết nối dữ liệu có tính sẵn sàng cao an toàn cho các thiết bị đầu cuối IoT công nghiệp”- ông Shakeel Peera, Phó Chủ tịch phụ trách chiến lược của Microchip FPGA cho biết.

Theo ông Bruce Weyer, Phó chủ tịch công ty Microchip FPGA, khách hàng chuyển sang FPGA và SoC PolarFire vì họ có thể tạo ra các sản phẩm trước đây không thể phát triển được, tạo ra sự khác biệt rõ ràng về sản phẩm và tăng tốc độ đổi mới sáng tạo. “Sự dẫn đầu về công nghệ tầm trung và các giải pháp điện toán dựa trên RISC-V hàng đầu của chúng tôi cung cấp cho các kiến trúc sư hệ thống độ linh hoạt và hiệu quả thiết kế chưa từng có".

Để hỗ trợ danh mục bộ xử lý nhúng dựa trên FPGA, Microchip cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển RISC-V rộng rãi bằng hệ sinh thái Mi-V với với hơn 60 công ty thành viên.

7 tài nguyên và công cụ chuyển đổi mới mang lại lợi ích ngay lập tức ở mọi giai đoạn thiết kế và phát triển, giúp cho việc chuyển sang FPGA và SoC PolarFire trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Các tài nguyên đó bao gồm: kiến trúc biên mạng công nghiệp dành cho OPC/UA toàn diện áp dụng với các ứng dụng dựa trên IIOT; Mật mã và các thư viện IP mềm khởi động có thể được tùy chỉnh hoàn toàn; Các script chuyển đổi trực tiếp để nhanh chóng chuyển đổi từ FPGA của các nhà cung cấp khác, bao gồm các hướng dẫn từng bước để chuyển đổi từ các dòng sản phẩm FPGA thay thế này; Quy trình phát triển AI/ML hiệu suất cao cho phép người tạo thuật toán xây dựng FPGA tầm trung của riêng mình; Bộ công cụ phát triển SoC PolarFire mới dành cho kiến trúc giải pháp thị giác máy tính nhúng thông minh; phần hướng dẫn, bài trình bày và tài nguyên về cách thiết kế các nút biên mạng nhiệt độ thấp. Những tài nguyên này là một phần của thư viện phong phú gồm các video hướng dẫn FPGA và SOC của công ty.

Microchip cũng đang cung cấp một hướng dẫn tiêu thụ điện năng mới và công cụ để đánh giá hiệu suất sử dụng nguồn và quản lý nhiệt của bất kỳ thiết kế nào. Các tài nguyên này là một phần của bộ dịch vụ thiết kế FPGA toàn diện bao gồm tư vấn, mô hình hóa trường hợp sử dụng và các công cụ thử nghiệm để lập trình, xác nhận và xây dựng nguyên mẫu, tối ưu hóa và lắp đặt thiết kế, phát triển firmware và IP hiện tại và tùy chỉnh./.