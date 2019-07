Kể từ ngày 9/7/2019, Công quốc Monaco chính thức trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu được phủ sóng 5G trên toàn bộ lãnh thổ, sau khi tập đoàn Monaco Télecom hoàn tất việc lắp đặt các thiết bị phát sóng 5G do tập đoàn Huawei của Trung Quốc cung cấp.

Công nghệ 5G mới cho phép người sử dụng các thiết bị kết nối mạng và di động tại Monaco truy cập dữ liệu nhanh gấp 10 lần so với công nghệ 4G. Đồng thời, cho phép kết nối cùng lúc nhiều ứng dụng cũng như thiết bị thông minh của tương lai.

Monaco chính thức phủ sóng 5G bằng thiết bị Huawei.

Đánh giá về mức độ an toàn của sóng 5G cũng như mức độ bảo mật thông tin từ các thiết bị do tập đoàn Huawei của Trung Quốc cung cấp, Tổng giám đốc Monaco Télecom, ông Martin Perronet cho biết, công ty của ông đã nghiên cứu về sóng từ 29 năm qua và không nhận thấy bất cứ lo ngại nào về sóng 5G của Huawei. Chính phủ Monaco cũng hợp tác đủ chặt chẽ với Huawei nhằm đảm bảo mức độ bảo mật cần thiết cho người dùng.

Việc Công quốc Monaco chính thức triển khai công nghệ 5G do tập đoàn Huawei cung cấp là một sự kiện đáng chú ý trong bối cảnh cuộc chiến công nghệ do Mỹ phát động nhằm vào Huawei vẫn đang diễn biến phức tạp. Mặc dù chính quyền Mỹ trong thời gian qua đã có một vài động thái giảm nhẹ với Huawei nhưng các quan chức Mỹ vẫn luôn thúc giục các đồng minh châu Âu ngăn chặn Huawei bước chân vào thị trường này. Lý do phía Mỹ đưa ra là Huawei đe doạ an ninh của các nước phương Tây.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia châu Âu đã phớt lờ cảnh báo của Mỹ và tiếp tục triển khai việc hợp tác với Huawei. Các nước như: Anh, Đức hay Pháp đều tuyên bố sẽ không ngăn chặn Huawei mà sẽ hợp tác với tập đoàn này trên các nguyên tắc chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh.

Cũng giống như nhiều tập đoàn viễn thông của Mỹ, các tập đoàn viễn thông châu Âu đang chậm chân hơn so với Huawei trong việc phát triển công nghệ 5G và việc không hợp tác với Huawei có thể khiến châu Âu mất thêm 2-3 năm để tự triển khai công nghệ 5G của mình với chi phí đắt đỏ hơn nhiều./.