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Mỹ muốn đưa 1.000 chiến đấu cơ AI vào các nhiệm vụ nguy hiểm thay phi công

Chủ Nhật, 07:00, 21/06/2026
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VOV.VN - Mỹ đang đẩy mạnh việc hiện đại hóa trang thiết bị quân sự bằng việc áp dụng AI nhằm khẳng định sức mạnh và khả năng ứng phó trong các tình huống xung đột.

Một trong những thiết bị quân sự AI đầu tiên mà quân đội Mỹ sẽ nhận trong tương lai là các mẫu máy bay chiến đấu tự hành, gồm FQ-42A và FQ-44A. Đây là các mẫu chiến đấu cơ đến từ sự hợp tác giữa Lầu Năm Góc với hai công ty General Atomics và Anduril. Đáng chú ý, thời điểm lựa chọn các đối tác diễn ra sớm hơn 4 tháng so với dự kiến.

my muon dua 1.000 chien dau co ai vao cac nhiem vu nguy hiem thay phi cong hinh anh 1
Hai trong những mẫu máy bay do Anduril sản xuất

Các nguyên mẫu chiến đấu cơ AI này thuộc chương trình “Máy bay chiến đấu hợp tác” nhằm tạo ra một đội quân máy bay không người lái khổng lồ. Chúng sẽ hoạt động như những robot hộ tống, bay bên cạnh các chiến đấu cơ F-35 và thực hiện các nhiệm vụ rủi ro cao để bảo vệ phi công. Ngoài khả năng tấn công vũ trang, các máy bay này còn được trang bị cảm biến tiên tiến.

Mỹ ngày càng trao niềm tin cho các công ty trẻ

General Atomics đã gây bất ngờ khi phát triển một mô hình có thể cất cánh chỉ trong 15 tháng kể từ khi ký hợp đồng. Nguyên mẫu đầu tiên đã có chuyến bay thử nghiệm vào tháng 8/2025, với thiết kế phần mềm cho phép tích hợp hệ thống nhanh chóng. Máy bay có cấu trúc mô-đun, dễ dàng điều chỉnh cho các nhiệm vụ khác nhau.

Trong khi đó, công ty khởi nghiệp Anduril cũng đã giành được hợp đồng sản xuất quân sự, cho thấy sự tin tưởng của Mỹ vào khả năng thiết kế của các công ty trẻ. Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, tướng Ken Wilsbach, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp công nghệ từ cả hai công ty để tạo ra lợi thế chiến thuật trong các cuộc xung đột.

Dự kiến, Mỹ sẽ triển khai hơn 150 máy bay chiến đấu này trước năm 2030, với mục tiêu cuối cùng là sở hữu 1.000 máy bay bán tự động. Thông tin này đã được Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink xác nhận. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thời gian cụ thể cho việc bắt đầu sản xuất quy mô lớn đối với các chiến đấu cơ AI.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo El Nacional
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