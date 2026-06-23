Mỹ thúc đẩy xây dựng siêu máy tính lượng tử

Theo Nhà Trắng, một trong những mục tiêu trọng tâm là đẩy nhanh nỗ lực xây dựng máy tính lượng tử có hiệu năng cao phục vụ nghiên cứu khoa học. Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng Michael Kratsios cho biết chính quyền Mỹ tin rằng mục tiêu này có thể đạt được vào năm 2028.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Máy tính lượng tử được đánh giá là một trong những công nghệ có khả năng tạo ra bước đột phá lớn trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, hóa học, khoa học vật liệu và y sinh. Không giống như máy tính truyền thống, máy tính lượng tử tận dụng các quy luật của vật lý lượng tử để xử lý thông tin, qua đó có thể giải quyết những bài toán phức tạp với tốc độ vượt xa các siêu máy tính hiện nay.

Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những thách thức lớn đối với an ninh mạng. Các chuyên gia cảnh báo máy tính lượng tử trong tương lai có thể phá vỡ nhiều hệ thống mã hóa đang được sử dụng rộng rãi hiện nay, làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng quy mô lớn.

Để đối phó với nguy cơ này, một sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đặt mục tiêu chuyển đổi các hệ thống máy tính quan trọng của chính phủ Mỹ sang các phương thức mã hóa hậu lượng tử vào giai đoạn 2030 - 2031 nhằm tăng cường khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công mạng sử dụng công nghệ lượng tử.

Các sắc lệnh mới cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh và những quốc gia bị Washington coi là đối thủ chiến lược đang tìm cách thách thức vị thế công nghệ của Mỹ.

Ngoài ra, các cơ quan liên bang được yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai các mạng lưới và cảm biến sử dụng công nghệ lượng tử trong vòng 5 năm tới.

Động thái mới của chính quyền Tổng thống Trăm diễn ra chỉ một tháng sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố kế hoạch đầu tư 2 tỷ USD vào 9 công ty điện toán lượng tử, trong đó có một liên doanh mới của IBM.