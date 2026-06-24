Nắng nóng cao điểm, làm sao để cục nóng điều hòa không “kiệt sức”?

"Thủ phạm" khiến điều hòa quá tải

Những ngày nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, điều hòa gần như phải hoạt động liên tục để duy trì không gian mát mẻ trong nhà. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng hiệu suất làm lạnh của điều hòa phụ thuộc rất lớn vào khả năng tản nhiệt của cục nóng.

Về nguyên lý, cục nóng có nhiệm vụ đưa lượng nhiệt trong phòng ra môi trường bên ngoài. Khi nhiệt độ quanh dàn nóng quá cao hoặc luồng không khí lưu thông bị cản trở, khả năng giải nhiệt suy giảm khiến máy nén phải hoạt động với cường độ lớn hơn. Hệ quả là điều hòa làm lạnh kém, tiêu tốn nhiều điện năng hơn và tuổi thọ thiết bị cũng bị ảnh hưởng.

Trong thực tế, nhiều trường hợp điều hòa vẫn chạy nhưng hơi lạnh yếu đi rõ rệt sau nhiều ngày nắng nóng liên tiếp. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy cục nóng đang bị quá nhiệt hoặc hoạt động trong điều kiện không thuận lợi.

Vệ sinh và tạo không gian thông thoáng cho cục nóng

Theo các kỹ thuật viên điện lạnh, nguyên nhân phổ biến nhất khiến cục nóng hoạt động kém hiệu quả là bụi bẩn bám dày trên các lá tản nhiệt.

Sau thời gian dài sử dụng, bụi, lá cây và các tạp chất tích tụ trên dàn trao đổi nhiệt sẽ làm giảm khả năng thoát nhiệt ra môi trường. Không khí nóng bị giữ lại bên trong khiến nhiệt độ cục nóng tăng cao, buộc máy nén phải hoạt động nặng hơn.

Do đó, người dùng nên kiểm tra và vệ sinh định kỳ cục nóng, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu như: Điều hòa làm lạnh yếu dù đã cài đặt nhiệt độ thấp, cục nóng bám nhiều bụi bẩn, đường ống đồng xuất hiện hiện tượng đọng nước bất thường, điều hòa hoạt động liên tục nhưng không đạt nhiệt độ mong muốn.

Nếu cục nóng đặt ở vị trí dễ tiếp cận, có thể dùng vòi nước áp lực vừa phải để làm sạch các lá nhôm tản nhiệt. Tuy nhiên, cần ngắt nguồn điện hoàn toàn trước khi vệ sinh và tránh để nước xịt trực tiếp vào mô-tơ quạt hoặc các linh kiện điện.

Với những cục nóng lắp đặt ở vị trí cao hoặc khó thao tác, người dùng nên liên hệ đơn vị kỹ thuật chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh việc vệ sinh, không gian xung quanh cục nóng cũng rất quan trọng. Nhiều gia đình vô tình đặt chậu cây, vật dụng hoặc dựng các tấm chắn sát thiết bị với mục đích chống nắng, nhưng điều này lại khiến luồng khí nóng không thể thoát ra ngoài.

Các chuyên gia khuyến cáo nên duy trì khoảng không thông thoáng xung quanh cục nóng, tránh đặt gần các nguồn nhiệt hoặc lắp nhiều dàn nóng sát nhau.

Đặc biệt, nếu có điều kiện, nên lắp mái che phía trên cục nóng để hạn chế ánh nắng trực tiếp. Lưu ý là mái che phải đủ cao và không cản trở quá trình lưu thông không khí.

Ảnh minh họa: KT

Mẹo khăn ướt, phun sương có thực sự giúp điều hòa mát hơn?

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video chia sẻ mẹo làm mát cục nóng bằng cách nhúng một đầu khăn vào xô nước rồi để phần còn lại phủ phía sau cục nóng. Khi nước thấm dần qua khăn và bay hơi, khu vực quanh dàn nóng được làm mát, giúp thiết bị giải nhiệt tốt hơn.

Về mặt lý thuyết, nguyên lý làm mát bay hơi là có thật. Khi nước bốc hơi sẽ hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh, từ đó làm giảm nhiệt độ không khí gần cục nóng.

Tuy nhiên, các chuyên gia điện lạnh cho rằng người dùng cần hết sức thận trọng với cách làm này. Điều quan trọng nhất đối với cục nóng không phải là được "ủ mát" mà là phải được "thở". Quạt của cục nóng liên tục hút và đẩy không khí qua dàn trao đổi nhiệt để thải nhiệt ra ngoài. Nếu khăn ướt vô tình che khuất cửa hút gió hoặc làm cản trở luồng không khí lưu thông, hiệu quả giải nhiệt có thể giảm sút thay vì được cải thiện.

Ngoài ra, môi trường ẩm ướt kéo dài còn có thể khiến bụi bẩn bám nhanh hơn lên dàn trao đổi nhiệt. Nguồn nước chứa nhiều khoáng chất cũng có nguy cơ để lại cặn trên các lá nhôm, làm giảm hiệu quả tản nhiệt về lâu dài.

Tương tự, việc phun sương trực tiếp lên cục nóng cũng cần được tính toán kỹ. Với các hệ thống điều hòa công suất lớn tại trung tâm thương mại, nhà xưởng hoặc khu hội nghị, hệ thống phun sương giải nhiệt được thiết kế chuyên biệt nhằm giảm nhiệt độ môi trường xung quanh dàn nóng.

Tuy nhiên, đối với hộ gia đình, giải pháp này chỉ nên áp dụng khi được tư vấn và lắp đặt đúng kỹ thuật. Việc tự ý phun nước liên tục vào thiết bị có thể làm phát sinh các rủi ro liên quan đến độ ẩm, cặn bẩn hoặc linh kiện điện.

Thay vì tìm mọi cách làm mát cục nóng bằng nước, người dùng nên ưu tiên những giải pháp đúng nguyên lý như vệ sinh định kỳ, che nắng hợp lý và đảm bảo không gian thông thoáng.

Một yếu tố khác thường bị bỏ quên là cách sử dụng điều hòa trong phòng. Khi cài đặt nhiệt độ quá thấp trong thời gian dài, tải nhiệt tăng lên khiến cục nóng phải làm việc liên tục. Việc kéo rèm cửa, hạn chế nguồn sinh nhiệt trong phòng và kết hợp quạt điện sẽ giúp giảm áp lực cho hệ thống điều hòa, từ đó hỗ trợ cục nóng vận hành hiệu quả hơn.

Trong những ngày nắng nóng cực đoan, cục nóng điều hòa thực chất không cần những "mẹo thần kỳ", mà cần một môi trường thông thoáng, sạch sẽ và đảm bảo kỹ thuật để giúp điều hòa làm lạnh tốt hơn, tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ thiết bị.