Nga cấm đăng ký trên web trong nước bằng email nước ngoài

Theo luật, từ ngày 01/12/2023, các trang web của Nga sẽ không đăng ký và xác thực người dùng thông qua email nước ngoài hoặc tài khoản được kết nối thông qua các dịch vụ nước ngoài như Google hoặc Apple ID.

Có thể đăng ký trên trang web trong nước bằng số điện thoại, cổng dịch vụ công, thông qua email đã đăng ký, cũng như sử dụng số nhận dạng trên các nền tảng của Nga.

Tổng thống Nga Putin.

Ông Anton Gorelkin, Phó ban Chính sách thông tin của Quốc hội Nga chia sẻ với hãng tin TASS về tài khoản liên kết với email nước ngoài, những thay đổi sẽ chỉ ảnh hưởng đến tài khoản đăng ký mới. Theo ông, “các tài khoản đã đăng ký được liên kết với các dịch vụ email nước ngoài sẽ tiếp tục hoạt động, những lo ngại về vấn đề dừng hoạt động là vô căn cứ”.

Đồng thời, ông Gorelkin không loại trừ khả năng nhiều trang web của Nga sẽ cung cấp cho người dùng tùy chọn để cập nhật thông tin đăng nhập như email hoặc số điện thoại của Nga.

Phó ban Chính sách thông tin của Quốc hội Nga cũng kỳ vọng “các dịch vụ của Nga sẽ cung cấp thông tin cho chủ sở hữu trang web và ứng dụng các giải pháp phù hợp với các yêu cầu mới, đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân”.

Trong khi đó, chuyên gia an ninh mạng, chuyên gia CNTT Alexei Kurochkin, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RT, đã giải thích sự cần thiết của lệnh cấm đăng ký qua email nước ngoài. Theo ông, điều này được thực hiện để bảo vệ đất nước và giảm sự phụ thuộc vào các dịch vụ và máy chủ phương Tây.

Trước đó, để đảm bảo an toàn thông tin, nhà chức trách Nga đã cấm hàng nghìn quan chức và nhân viên liên bang dùng iPhone, sản phẩm Apple cho mục đích công vụ do lo ngại bị theo dõi.

Lệnh cấm iPhone, iPad và các thiết bị Apple khác tại các bộ, tổ chức hàng đầu của Nga phản ánh lo ngại ngày một lớn tại Điện Kremlin và Tổng cục An ninh liên bang Nga (FSB) trước hoạt động theo dõi tăng mạnh.

Theo nguồn tin của Financial Times, quan chức an ninh tại các bộ tuyên bố iPhone không còn được xem là an toàn và nên tìm phương án thay thế.