Nhà in 3D từ vật liệu đất và vỏ trấu có chi phí thấp hơn chiếc iPhone

Công ty in 3D của Italia WASP vừa xây dựng thử nghiệm một ngôi nhà với vật liệu chính là đất bùn, rơm rạ và vỏ trấu kết hợp với công nghệ in 3D.

Nhà in 3D làm bằng đất và vỏ trấu có chi phí thấp hơn một chiếc iPhone.

Theo ông Massimo Moretti, Giám đốc điều hành của WASP, các vật liệu tự nhiên khô như rơm rạ, vỏ trấu giúp giảm thiểu sự co rút của hỗn hợp khô và đạt độ vững chắc cơ học cho các lớp của bức tường. Bằng cách sử dụng máy nghiền ướt, hỗn hợp thô đã đạt đến độ dẻo đồng nhất mang đến độ phân giải tốt trong kết cấu in.

Ngoài vật liệu chính là đất bùn, rơm rạ và vỏ trấu, bê tông vẫn được sử dụng làm cho móng ngôi nhà, mái nhà được làm bằng gỗ. Ngôi nhà thử nghiệm có diện tích khoảng 20m2 mất khoảng 10 ngày để hoàn thành, với tổng chi phí khoảng 1.000 USD (thấp hơn giá của một chiếc iPhone).

Bức tường được xây dựng từ những phụ liệu bỏ đi của ngành khác.

Đại diện công ty cho biết, công ty chưa có ý định tham gia vào thị trường xây dựng, tuy nhiên nếu có, chiến lược đáng tin cậy nhất sẽ là tham gia vào một dịch vụ xây dựng như xây tường...

WASP không phải là công ty duy nhất làm việc trong lĩnh vực in 3D. Các nhà khoa học từ Đại học Tartu của Estonia và Đại học Khoa học Đời sống Estonia cũng phát triển một vật liệu xây dựng theo kiểu bê tông có thể in 3D từ than bùn nghiền, tro đá phiến dầu và các hạt nano silica. Điểm chung là các vật liệu này đều hứa hẹn sẽ giảm đáng kể chi phí xây dựng./.

