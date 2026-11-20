Một nghiên cứu gần đây từ Gallup và Phòng thí nghiệm Sức khỏe Kỹ thuật số tại Bệnh viện Nhi Boston đã chỉ ra rằng, trung bình 33% thanh thiếu niên từ 15 - 22 tuổi ở 16 quốc gia đang sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) như một người bạn hoặc người đồng hành xã hội. Tại Mỹ, con số này là 26%. Điều này cho thấy ngày càng nhiều người trẻ tìm kiếm sự kết nối từ AI thay vì từ những người bạn thực sự.

Chatbot AI đang ngày càng quen thuộc với người trẻ tuổi

Theo báo cáo, gần một nửa số người dùng AI hằng ngày đã trò chuyện với chatbot như những người bạn trên mạng xã hội. Đặc biệt, 42% thanh thiếu niên có bạn thân quen biết qua mạng cho biết họ sử dụng AI như một người bạn, so với 26% ở những người không có bạn thân qua mạng. Tuy nhiên, 93% người trẻ vẫn duy trì ít nhất một mối quan hệ bạn bè gặp gỡ trực tiếp.

AI đang trở thành bạn tâm giao của người trẻ

Một điểm đáng chú ý là 37% người tham gia khảo sát có một người bạn thân thiết chỉ quen biết qua mạng. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu AI có đang thay thế con người trong các mối quan hệ xã hội? Theo các chuyên gia, dữ liệu hiện tại không thể xác định rõ ràng liệu AI đang bổ sung hay thay thế các mối quan hệ giữa người với người.

Sự tin tưởng vào AI cũng không đồng nhất: 45% người dùng trợ lý ảo tại Úc đánh giá cao công nghệ này, trong khi chỉ 12% ở Ba Lan có cùng quan điểm. Tuy nhiên, một mối lo ngại lớn là những người trẻ sử dụng AI như bạn bè có nguy cơ cảm thấy cô đơn cao hơn 70%. Điều đó cho thấy họ có khả năng nằm trong nhóm người cô đơn nhiều hơn so với những người không sử dụng AI.

AI giúp người trẻ bớt cô đơn hay khiến họ xa cách hơn?

Mặc dù báo cáo không đưa ra kết luận rõ ràng về mối quan hệ giữa AI và cảm giác cô đơn, nhưng Andrew Dugan từ Gallup đã nhấn mạnh rằng đây là một câu hỏi quan trọng cần được nghiên cứu thêm trong tương lai.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng tình bạn trực tiếp có liên quan đến sức khỏe tinh thần tốt hơn, trong khi mối liên hệ giữa tình bạn trực tuyến và sức khỏe tinh thần lại phức tạp hơn. Dẫu vậy, việc ngày càng nhiều người trẻ phụ thuộc vào AI để tìm kiếm sự an ủi và tư vấn có thể vừa mang lại lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cuối cùng, một người bạn chân thành, thẳng thắn sẽ giúp chúng ta đối diện với thực tế và đưa ra quyết định đúng đắn hơn là một AI chỉ biết bao che cho những thất bại mà chúng ta gặp phải.