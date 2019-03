Những bộ sạc không dây tốt nhất cho thiết bị thông minh

RavPower là một trong những công ty phụ kiện sạc phổ biến, cạnh tranh với Anker. Bộ sạc không dây Fast Charge được đánh giá cao bởi khả năng sạc nhanh và nguồn điện vào ổn định. Ảnh: The Verge. Samsung có thể không phải là cái tên đầu tiên xuất hiện trong lĩnh vực sạc không dây, tuy nhiên thiết bị sạc không dây Qi ra mắt mới đây cùng với Galaxy S10 được đánh giá tốt, hỗ trợ sạc nhanh 9W. Ảnh: The Verge. Sạc không dây Iottie Ion có tốc độ sạc nhanh lên tới 10W, giắc nối USB-C, tuy nhiên giá thành khá đắt so với thiết kế nhựa của nó. Ảnh: TechD. Anker Powerport Qi 10W có thiết kế mỏng, giá thành tốt song không hỗ trợ phích cắm trực tiếp vào ổ điện. Ảnh: Anker. Sạc không dây RavPower có thể sạc hai điện thoại cùng một lúc, hiệu suất sạc nhanh, giá thành tốt nhưng thiết kế khá vụng về. Ảnh: Amazon. Sạc di động không dây RavPower 10.400mAh có thể chứa tới 10.400 mAh khiến bạn vừa di chuyển vừa có thể sạc thiết bị thông minh của mình. Ảnh: YouTube. Nomad Wirless Hub được tích hợp sẵn cổng USB và USB-C, bề mặt sạc lớn kèm theo đó là kích thước cồng kềnh, kém thuận tiện. Ảnh: iMore. Anker Power Touch 10W hỗ trợ đầu nối USB-C, có vỏ nhôm song độ ổn định nhận thiết bị khi sạc có hạn chế. Ảnh: TechD. Sạc không dây HyperDrive 7.5W Hub hỗ trợ sạc nhanh tới 15W và có thể điều chỉnh được tuy nhiên thiết kế không quá xuất sắc và giá thành khá cao. Ảnh: TechD. Sạc không dây Samsung Dou có thể sạc cùng lúc hai thiết bị với tốc độ sạc nhanh nhưng khá to và giá thành đắt. Ảnh: PbTech. Belkin Boost Up hỗ trợ sạc nhanh tới 15W. Điểm hạn chế là nó chỉ sạc độc quyền một số sản phẩm nhất định. Ảnh: Belkin. Sạc không dây Logitech ra đời với mục tiêu sạc riêng cho iPhone X, chất lượng tốt và ổn định. Điểm hạn chế của sản phẩm là không thể tháo rời, dùng cáp nguồn độc quyền, mức sạc nhanh tối đa 7.5W và đắt. Ảnh: The Verge. Sạc không dây Mophie là một trong những bộ sạc đầu bảng cho iPhone 8/iPhone X, song điểm hạn chế tương tự như sạc của Logitech. Ảnh: Mophie./.

