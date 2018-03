Những mẫu điện thoại đắt nhất hành tinh

Dù ra đời từ thời đầu của những chiếc điện thoại di động hay mới ra mắt gần đây, những mẫu điện thoại này khiến mọi người đều phải sửng sốt. Không phải do tính năng, công dụng hay vẻ đẹp không thể cưỡng nổi mà ở mức giá lên tới hàng triệu USD. Đứng đầu bảng xếp hạng là chiếc Diamond Rose iPhone 32 GB trị giá 8 triệu USD (tương đương 184 tỷ đồng). Đây là chiếc iphone 4S duy nhất Apple sản xuất được gắn 500 viên kim cương màu hồng và không có bất cứ tính năng nâng cao nào cả. Chiếc điện thoại đắt thứ hai thế giới là iPhone 3G 32 GB được ra mắt vào năm 2009 có giá 3 triệu USD (tương đương 69 tỷ đồng). Nó được bao phủ bởi lớp vàng 22 karat và 136 viên kim cương, với nút Home là viên kim cương 7,1 karat. Vị trí thứ 3 thế giới tiếp tục thuộc về hãng Apple với chiếc iphone 3G có giá 2,5 triệu USD (57,5 tỷ đồng); được bao phủ bởi những viên kim cương trắng quý hiếm và nút Home là viên kim cương 6,6 karat. Điện thoại thông minh Diamond Crypto giữ vị trí thứ 4 với trị giá 1,3 triệu USD (29,9 tỷ đồng) được phát hành năm 2006. Tuy không có tính năng đặc biệt và còn chẳng có cả camera, nhưng Crypto đắt giá nhờ được bao phủ bởi vàng trắng và 50 viên kim cương quý giá. Goldvish Le Million 1,2 triệu USD (27,6 tỷ đồng), là thiết kế của Emmanuel Gueit và phát hành tại Swaziland. Điện thoại này cũng được chứng nhận là điện thoại đắt nhất tại Pháp 9/2006, nhờ lớp vỏ được làm bằng vàng trắng 18k và kim cương 20 karat. Vertu Signature Cobra trị giá 310.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) là dòng Vertu đắt nhất thế giới. Dòng điện thoại này có hai màu sắc là vàng và trắng, với chữ Vertu làm bằng vàng 22 karat. Black Diamond Vipin có giá 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng) là điện thoại thương hiệu Sony Ericsson công nghệ LED đầu tiên trên thế giới. Điện thoại này được trang trí 2 viên kim cương lớn trên thân máy và ở các nút điều hướng. Thêm một chiếc điện thoại họ nhà Apple vào danh sách là IPhone Princess Plus 7, có cạnh được bao phủ bằng kim cương 17,75 karat. Gresso Luxor Las Vegas Jackpot là điện thoại di động đắt thứ 9 thế giới, được phát hành vào năm 2010 với giá 95.000 USD. Tuy thiết kế đơn giản, nhưng nó được làm từ 22 karat vàng nguyên chất, phía sau sử dụng gỗ rừng châu Phi hơn 200 năm tuổi. Cuối bảng xếp hạng là chiếc Vertu Signature ra mắt năm 2005 với giá 88.000 USD. Tính năng không có gì đặc biệt nhưng lý do cho sự "tốn kém" này là 200 viên kim cương cao cấp màu hồng và trắng tuyệt đẹp./.

Dù ra đời từ thời đầu của những chiếc điện thoại di động hay mới ra mắt gần đây, những mẫu điện thoại này khiến mọi người đều phải sửng sốt. Không phải do tính năng, công dụng hay vẻ đẹp không thể cưỡng nổi mà ở mức giá lên tới hàng triệu USD. Đứng đầu bảng xếp hạng là chiếc Diamond Rose iPhone 32 GB trị giá 8 triệu USD (tương đương 184 tỷ đồng). Đây là chiếc iphone 4S duy nhất Apple sản xuất được gắn 500 viên kim cương màu hồng và không có bất cứ tính năng nâng cao nào cả. Chiếc điện thoại đắt thứ hai thế giới là iPhone 3G 32 GB được ra mắt vào năm 2009 có giá 3 triệu USD (tương đương 69 tỷ đồng). Nó được bao phủ bởi lớp vàng 22 karat và 136 viên kim cương, với nút Home là viên kim cương 7,1 karat. Vị trí thứ 3 thế giới tiếp tục thuộc về hãng Apple với chiếc iphone 3G có giá 2,5 triệu USD (57,5 tỷ đồng); được bao phủ bởi những viên kim cương trắng quý hiếm và nút Home là viên kim cương 6,6 karat. Điện thoại thông minh Diamond Crypto giữ vị trí thứ 4 với trị giá 1,3 triệu USD (29,9 tỷ đồng) được phát hành năm 2006. Tuy không có tính năng đặc biệt và còn chẳng có cả camera, nhưng Crypto đắt giá nhờ được bao phủ bởi vàng trắng và 50 viên kim cương quý giá. Goldvish Le Million 1,2 triệu USD (27,6 tỷ đồng), là thiết kế của Emmanuel Gueit và phát hành tại Swaziland. Điện thoại này cũng được chứng nhận là điện thoại đắt nhất tại Pháp 9/2006, nhờ lớp vỏ được làm bằng vàng trắng 18k và kim cương 20 karat. Vertu Signature Cobra trị giá 310.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) là dòng Vertu đắt nhất thế giới. Dòng điện thoại này có hai màu sắc là vàng và trắng, với chữ Vertu làm bằng vàng 22 karat. Black Diamond Vipin có giá 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng) là điện thoại thương hiệu Sony Ericsson công nghệ LED đầu tiên trên thế giới. Điện thoại này được trang trí 2 viên kim cương lớn trên thân máy và ở các nút điều hướng. Thêm một chiếc điện thoại họ nhà Apple vào danh sách là IPhone Princess Plus 7, có cạnh được bao phủ bằng kim cương 17,75 karat. Gresso Luxor Las Vegas Jackpot là điện thoại di động đắt thứ 9 thế giới, được phát hành vào năm 2010 với giá 95.000 USD. Tuy thiết kế đơn giản, nhưng nó được làm từ 22 karat vàng nguyên chất, phía sau sử dụng gỗ rừng châu Phi hơn 200 năm tuổi. Cuối bảng xếp hạng là chiếc Vertu Signature ra mắt năm 2005 với giá 88.000 USD. Tính năng không có gì đặc biệt nhưng lý do cho sự "tốn kém" này là 200 viên kim cương cao cấp màu hồng và trắng tuyệt đẹp./.