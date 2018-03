Những mẫu laptop lý tưởng nhất dành cho game thủ

Asus ROG Zephyrus GX501 (giá tham khảo: 1.999 USD. Hiệu năng tuyệt vời: Asus ROG Zephyrus GX501 với Card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 1080 mang thiết kế Max-Q đem lại hiệu năng gaming đáng kinh ngạc. Được trang bị ổ SSD HyperDrive 1TB dựa trên các công nghệ NVM Express (NVMe) và PCI Express tân tiến nhất. Với thời gian truy cập và tốc độ truyền siêu nhanh, ổ đĩa SSD tải trò chơi, ứng dụng và dữ liệu ở tốc độ đột phá. Razer Blade (giá khởi điểm: 1.600 USD). Màn hình: 14-inch FHD (1.920 x 1.080pixel) - QHD Plus (3.200x1.800pixel) IGZO (đèn nền LED, đa chạm). Vi xử lý Intel Core i7-6700HQ Quad Core thế hệ 7 cho hiệu năng xử lý tuyệt vời. Card đồ họa Nvidia GeForce GTX 1060 mạnh mẽ giúp xử lý đồ họa gaming thật mượt mà. RAM DDR4 với 16G bộ nhớ giúp xử lý đa nhiệm nhanh và mạnh. Ổ cứng SSD chuẩn PCIe siêu tốc giúp load ứng dụng và game thật nhanh chóng. Asus ROG Strix GL502 (giá khởi điểm: 1.349 USD). Màn 15,6 inch Full HD/4K với góc nhìn rộng lên tới 178 độ và công nghệ IPS chống lóa, GL502 Strix gần như không xảy ra hiện tượng biến đổi màu sắc ngay cả khi nhìn từ các góc hẹp nhất. Sở hữu cấu hình cực đỉnh Asus ROG Strix GL502 sở hữu trái tim Skylake Core i7, VGA rời NVIDIA GeForce GTX 1060-1070 hỗ trợ DirectX 12 mang lại hiệu suất cao khi chơi game liên tục hay xử lý cùng lúc nhiều tác vụ đa nhiệm. Alienware 13 R3 (giá khởi điểm: 1.398,98 USD) là máy tính xách tay chơi game mới nhất được trang bị bộ vi xử lý Nvidia GeForce GTX 1060 với 6GB VRAM, làm cho chiếc máy tính này trở thành một trong những hệ thống thực tế ảo nhỏ nhất hiện nay có mặt trên thị trường. Alienware 13 được trang bị cùng một loại màn hình OLED cao cấp. Loạt màn hình OLED được đánh giá là một trong số những phần cứng ấn tượng nhất trong năm. Razer Blade Pro (giá khởi điểm: 3.739,99 USD) có màn hình cảm ứng đa điểm 17 inch IGZO độ phân giải 4K (3.840x2160pixel) đạt độ bão hòa màu Adobe RGB 100%, với công nghệ G-Sync được trang bị, giúp cho trải nghiệm gaming sẽ trở nên mượt mà hơn. Hệ thống bàn phím cơ được phát triển dành riêng cho Blade Pro mà họ gọi là Ultra Low Profile, mỗi phím của máy cũng như phần viền trackpad có khả năng hiển thị 16,8 triệu màu RGB. Zephyrus GX501 là dòng laptop chơi game lạ lẫm của Asus khi mang dáng hình mỏng của những chiếc ultrabook. Máy chỉ mỏng 17,9 mm và nặng 2,2 kg, hệ thống bàn phím đèn nền LED RGB và tản nhiệt ở cả 4 bên của máy. Dù có tính cơ động nhưng máy có cấu hình rất mạnh và hiệu năng được trang Techradar đánh giá cao. Máy có màn hình Full HD 15,6 inch chống lóa, chip xử lý Intel Core i7, RAM 16 GB, card đồ họa GTX 1080 với 8 GB VRAM GDDR5X và bộ nhớ SSD dung lượng 512 GB. Blade Pro được rất nhiều game thủ săn lùng do có thiết kế không quá hầm hố, mỏng so với nhiều model cùng phân khúc nhưng vẫn đậm chất riêng nhờ hệ thống đèn LED chạy xung quanh và đèn nền bàn phím. Màn hình 17,3 inch có tùy chọn độ phân giải lên tới 4K. Máy có tùy chọn chip xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 7, RAM tối đa 32 GB, bộ nhớ trong tối 2 TB SSD, card đồ họa GTX 1080 với 8 GB VRAM GDDR5X. Vẫn giữ phong cách truyền thống của dòng Alienware nhưng model 17 R4 được biến đổi nhẹ theo phong cách phi thuyền không gian. Phần đế tản nhiệt phía sau được làm lớn hơn thế hệ trước, tăng hiệu quả tản nhiệt cho máy. Máy trang bị màn hình 17 inch độ phân giải 2K. Cấu hình của sản phẩm cũng khá mạnh bao gồm chip Core i7, RAM 32 GB, bộ nhớ SSD 512 GB và 1 TB HDD, card đồ họa GTX 1080. Giá bán tham khảo là khoảng 80 triệu đồng. Predator Triton 700 với cấu hình khủng, thiết kế mỏng nhẹ so với dòng game nhưng máy vẫn có hệ thống tản nhiệt tốt, bàn phím cơ có đèn nền LED RGB. Sản phẩm có màn hình 15,6 inch Full HD G-Sync, chip xử lý Intel Core i7, RAM 16 GB, ổ SSD 512 GB, card đồ họa GTX 1080. Giá bán tham khảo cho máy là 90 triệu đồng. Không phải là model có cấu hình khủng cùng mức giá siêu đắt nhưng Inspiron 15 Gaming vẫn được nhiều game thủ lựa chọn. Máy có thiết kế mỏng nhẹ, cứng cáp và thêm một số chi tiết LED để dễ dàng nhận biết là dòng máy chơi game. Ấn tượng nhất ở model này chính là thời lượng pin lên tới 7,5 tiếng, rất ấn tượng với một dòng máy cho game thủ./.

