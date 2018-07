Những mẫu ti vi công nghệ mới “tàng hình” trong căn nhà của bạn

Panasonic FZ950 / FZ952 là những mẫu ti vi màn hình Oled mới ra trong năm 2018, cho hình ảnh tuyệt đẹp với độ mỏng đáng chú ý. LG C8 cũng là mẫu ti vi màn hình Oled mới xuất hiện với hình ảnh sắc nét và nhiều màu sắc. Samsung Q9FN QLED ra mắt cuối năm 2017, nhưng độ mỏng màn hình, độ sáng, màu sắc đẹp, thiết kế hài hòa với nội thất khiến nó được đánh giá cao. LG B7 OLED có giá cả phải chăng, màn hình mỏng với chân đế chắc chắn, hiện đại. Samsung MU7000 không chỉ được đánh giá cao bởi độ mỏng của màn hình, thiết kế chắc chắn, màu sắc tự nhiên, tinh tế. Sony A1 có chất lượng hình ảnh vượt trội, hệ thống âm thanh sáng tạo, thiết kế đẹp và có thể treo sát tường, đảm bảo khả năng "tàng hình", nhưng giá cả đắt so với sản phẩm cùng loại. Samsung QE55Q7F có màu sắc tươi sáng, tương phản mạnh, thiết kế cao cấp, tương ứng với giá cao. Panasonic TX-65EZ952B cũng là dạng màn hình Oled siêu mỏng, có thể để đứng hoặc treo tường. Panasonic TX-58DX802 chất lượng âm thanh, hình ảnh đẹp, thiết kế bắt mắt, tuy nhiên góc nhìn hiệu quả hạn chế hơn so với các sản phẩm cùng loại. Philips 55POS901F có thiết kế đẹp, âm thanh và hình ảnh chất lượng, nhưng sử dụng phức tạp là điểm hạn chế của sản phẩm. Hisense H70NU9700 có kích thước lên đến 70 inch mang lại âm thanh tinh tế, sống động, giao diện thông minh, nhưng màu sắc chưa tự nhiên. Sony KD-65XF9005 xử lý chuyển động tốt, độ tương phản ấn tượng nhưng góc xem hạn chế, với các tính năng thông minh còn "vụng về" so với sản phẩm cùng loại. Panasonic TX-65EZ1002B nổi bật với âm thanh được điều chỉnh kỹ thuật, cộng với độ chính xác màu sắc tốt. Sony KD-55XE9305 là dòng ti vi HD siêu âm 55 inch với đèn LED cạnh và công nghệ màu Triuminos. Sony KD-65ZD9BU có màn hình LCD 65 inch, điều khiển LED rời rạc, độ phân giải 4K UHD gốc và hỗ trợ HDR 10./.

