Những máy tính xách tay màn hình cảm ứng hiện đại nhất hiện nay

Lenovo Yoga C930 hỗ trợ bút mang đến hiệu suất ấn tượng, thiết kế hiện đại, đa tính năng, hỗ trợ tốt cho người thiết kế đồ họa. Ảnh: Cnet. Microsoft Surface Pro 6 là một trong những máy tính bảng kiêm laptop tốt nhất hiện nay, có thể cập nhật tất cả các tính năng phù hợp nếu bạn tìm kiếm một máy tính bảng Windows hoàn chỉnh. Ảnh: Cnet. HP Spectre x360 13 inch giống như phiên bản 15,6 inch, nhưng nhỏ hơn. Thiết bị gây ấn tượng bởi thiết kế, hiệu suất và tính di động. Ảnh: Cnet. HP Spectre x360 15 inch là một lựa chọn hấp dẫn nếu bạn đang tìm kiếm sự linh hoạt với nhiều không gian hơn cho công việc và giải trí. Ảnh: Cnet. HP Chromebook x2 là dạng máy tính bảng Chromebook 2 trong 1 có thiết kế mỏng, nhẹ với hiệu suất mạnh mẽ, đi kèm với bút và bàn phím. Ưu thế không phải đối thủ cạnh tranh nào cũng có. Ảnh: Cnet. HP ZBook x2 G4 có thể dễ dàng tháo rời để có thể dùng làm máy tính bảng cùng với bút hoặc dạng laptop thường, mang lại màu sắc chính xác, phác thảo mượt mà với độ tin cậy cao. Ảnh: HP. Dell XPS 15 2 trong 1 có màn hình kích thước 15,6 inch, chipset Intel/AMD lai và màn hình hỗ trợ bút tốt. Ảnh: ZDnet. Lenovo ThinkPad Yoga 370 trông giống như một chiếc ThinkPad truyền thống, nhưng thiết kế lai và bút stylus cho phép người dùng làm được nhiều hơn thế. Ảnh: Pcmag. Microsoft Surface Book 2 (15 inch) có thể tháo rời, với tính năng đồ họa được hỗ trợ tốt cùng với bút cho hiệu năng cao. Ảnh: Wired. Lenovo Yoga 730 thích hợp di chuyển với kích thước nhỏ, nhẹ nhàng, giá cả phải chăng hơn so với các sản phẩm cùng loại. Ảnh: Laptop Mag. Máy tính xách tay Microsoft Surface Book có thiết kế truyền thống bảo thủ hơn so với các dòng Surface hiện nay, nhưng hiệu suất thiết bị mạnh mẽ đáng ngạc nhiên, phù hợp cả chơi game trực tuyến. Ảnh: Cnet. HP Spectre Folio có thiết kế bọc da gây ấn tượng, nhưng vẫn có hiệu năng tốt so với các sản phẩm cùng loại, nhất là dung lượng pin. Ảnh: Notebookcheck./.

