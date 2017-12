Những sản phẩm công nghệ được mong đợi nhất 2018

Năm 2017, chúng ta đã thấy cả những chuyện tốt và xấu trong công nghệ: Sự ra đời của iPhone X, sự hồi sinh của những thiết bị hoài cổ, sự sụp đổ của AOL Instant Messenger và nhiều điều khác nữa. Năm 2018 sẽ sớm được lấp đầy bằng những sản phẩm và dịch vụ mới. 1. Sản phẩm đầu tiên là tai nghe AR của Magic Leap One Creation Edition: Nó bao gồm một bộ kính thông minh Lightwear, một vành đai pin và một bộ điều khiển. Không như các tai nghe AR khác, Leap One chiếu một hình ảnh 3D đầy đủ vào võng mạc của bạn và có thể tập trung theo các đối tượng thực. Thông tin về giá chưa được công bố, nhưng nó sẽ được xuất xưởng vào năm 2018 2. Điện thoại Red Hydrogen: Ngoài việc sản xuất máy ảnh cho các bộ phim Hollywood và các chương trình truyền hình, Red sẽ phát hành chiếc điện thoại đầu tiên, được biết đến như Red Hydrogen dự kiến ra mắt và quý 1 năm 2018. Chiếc điện thoại Android sẽ có một chiếc màn hình 5,7 inch với chế độ hiển thị “holographic” và khả năng mô-đun. Nhưng nó sẽ có giá khá cao: 1.595 USD cho phiên bản titanium hoặc 1.195 USD cho phiên bản hợp kim nhôm. 3. Máy console Ataribox: Atari đã phát hành chiếc Ataribox, bản tái khởi động của máy consolo nổi tiếng Atari 2600. Bộ console mới này sẽ chạy Linux, có hai thiết kế (gỗ,kính màu đen và đỏ) ,bao gồm cả các trò chơi cổ điển và các trò chơi mới. Nó sẽ có ổ USB, HDMI và SD. Chúng dự đoán sẽ được xuất xưởng vào mùa xuân năm 2018. Dự kiến chi phí khoảng 249 - 299 USD tùy thuộc vào cấu hình 4. Apple iPhone 8S,8S Plus và X...2?: Mặc dù chưa có gì được xác nhận, nhưng Apple có thể sẽ tung ra một dòng điện thoại mới trong năm tới. Những gì chúng ta mong đợi được gọi là iPhone 8S và 8S Plus sẽ có mặt trong tháng 9/2018 và được đồn đại là có vỏ kim loại thay vì kính. Thậm chí có thể là chiếc iPhone X tiếp theo và chúng ta cũng chưa biết chúng sẽ được gọi như thế nào (iPhone X2? iPhone XI? iPhone X11?). Các đầu mối từ iPhone X hiện tại cho thấy thế hệ tiếp theo sẽ được khởi động vào tháng 10 năm 2018 5. Channel Master Streamer+. Là một DVR không dây mới, Channel Master Stream+ sẽ được đặt trên besting TiVo. Có sẵn với giá 99 USD với giá bán lẻ dự kiến là gần 150 USD, Stream+ bao gồm tính tương thích 4K và HDR, hỗ trợ Chromecast tích hợp và hướng dẫn lập trình cho bộ ghi hình kép. Và bởi vì nó tính năng Android TV,nó sẽ có rất nhiều ứng dụng để truy cập (mặc dù cả Netflix và Amazon Prime Video chưa được chứng nhận cho Stream). 6. Máy tính iMac Pro của Apple: Chiếc iMac Pro hiện đang có mặt trên thị trường, có màn hình 27 inch, bộ vi xử lý Intel Xeon W với 18 lõi và một chip T2 độc quyền giúp nâng cao khả năng bảo mật và mã hóa khởi động. Được bao bọc toàn bộ bởi kim loại đen, mẫu cơ bản của iMac Pro bắt đầu với giá 4.999 USD và có thể lên đến 13.199 USD tùy theo cấu hình 7. Tai nghe VR Oculus Go: Được lên kế hoạch cho đầu năm 2018 với giá 199 USD, Oculus Go của Facebook là một tai nghe độc lập không cần máy tính cá nhân hoặc điện thoại để sử dụng. Nó có màn hình LCD 2,560x1,440 pixel, một chiếc loa bên trong, lỗ cắm tai nghe và bộ điều khiển chuyển động. 8. Samsung Galaxy S9,S9 Plus và Note 9: Giống như những chiếc iPhone mới được ra mắt mỗi năm là những chiếc điện thoại Galaxy mới của Samsung. Tin đồn cho rằng chúng ta có thể được nhìn thấy Galaxy S9 và S9 Plus từ đầu tháng 1 (tại CES) hoặc tháng 2 (tại MWC) và họ sẽ chuyển đầu đọc dấu vân tay ra khỏi máy ảnh phía sau. Những tin đồn ban đầu phỏng đoán nó có thể có cảm biến dấu vân tay trên màn hình. 9. Laptop Windows được hỗ trợ Snapdragon: Năm 2018 sẽ là năm mà chúng ra thấy laptop chạy bằng Snapdragon. Không chỉ Lenovo, HP và Asus đã lên kế hoạch sản xuất thiết bị Windows với bộ xử lý di động Snapdragon 835 của Qualcomm, mà chúng ta đã có một cái nhìn thoáng qua về 2 chiếc laptop đã có nó: Asus NovaGo và HP Envy x2. Sự sai lệch từ các chip x86 của Intel sẽ làm cho máy tính xách tay hoạt động giống như điện thoại về hiệu suất và kích cỡ. 10. Dịch vụ phát trực tuyến ESPN Plus: Ra mắt vào mùa xuân năm 2018, kênh truyền hình thể thao ESPN đang tung ra dịch vụ phát trực tuyến của riêng mình gọi là ESPN Plus. Nó sẽ được ra mắt như một ứng dụng có thể phát các kênh ESPN và các sự kiện thể thao trực tiếp. Hiện tại vẫn chưa có thông tin nào về giá cả.

