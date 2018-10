Những smartphone có viền bezel mỏng nhất hiện nay

Oppo Find X có kích thước 6,42 inch nhưng tỷ lệ màn hình đạt tới 86,9%. Vivo Nex S có kích thước màn hình 6,59 inch, với tỷ lệ màn hình đạt 86,2%. Essential PH-1 nhỏ nhắn với màn hình 5,71 inch nhưng tỷ lệ màn hình đạt 84,9%. Smartphone của Apple iPhone XS Max cũng nằm trong danh sách với màn hình 6,5 inch, đạt tỷ lệ 84,4%. Honor 8X cùng kích thước màn hình iPhone XS Max với tỷ lệ màn hình 84,3%. Samsung Galaxy S9, S9 Plus và Note 9 cũng đạt tỷ lệ màn hình so với khung máy trên 83%. One Plus 6 nhỏ hơn so với iPhone X, nhưng vẫn còn một bezel ở dưới cùng của màn hình AMOLED. LG V40 ThinQ tuy có màn hình khá lớn 6,4 inch nhưng có khối lượng khá nhẹ. Asus Zenfone 5 và Zenfone 5Z cùng tỷ lệ màn hình 19:9, mang đến hiệu suất màn hình khá ấn tượng. Xiaomi Mi Mix là một trong những smartphone có viền bezel mỏng nhất, tuy nhiên, bề ngang rộng khiến nó khó cầm hơn đối với người có bàn tay nhỏ. iPhone X và iPhone XS có thiết kế gần như toàn màn hình 5,8 inch. LG đã từng bước đẩy tỷ lệ màn hình lên cao hơn với mỗi smartphone mới và LG G7 ThinQ khá thành công với mục tiêu này. Xiaomi Pocophone F1 LCD có màn hình 6,18 inch, với tỷ lệ khung hình 18,7: 9. Huawei P20 Pro có màn hình AMOLED lớn 6,1 inch có độ phân giải 2.240 x 1.080 pixel. Xiaomi Mi Mix 2 và Xiaomi Mi Mix 2S cũng mang đến tỷ lệ ấn tượng giữa màn hình với khung điện thoại./.

