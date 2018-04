Những smartphone giá tầm trung tính năng tốt

Xiaomi Redmi Note 5A tích hợp màn hình IPS LCD 5,5 inch với độ phân giải 1280 x 720 pixel, chip Snapdragon 425 tốc độ 1,4 GHz và kết hợp với 2 GB RAM, 16 GB bộ nhớ trong, cảm biến ảnh 13 megapixel mặt sau, cảm biến ảnh 5 megapixel mặt trước và pin 3080 mAh. Moto E4 sở hữu màn hình IPS LCD 5 inch với độ phân giải 1280 x 720 pixel, chip MT6737 tốc độ 1,3GHz kết hợp với 2GB RAM, 16GB bộ nhớ trong (có thể mở rộng), cảm biến ảnh 5 megapixel mặt trước, cảm biến 8 megapixel mặt sau và pin 2800 mAh. Nokia 1 là điện thoại thông minh đầu tiên trong dòng Nokia chạy Android Go, một phiên bản nhẹ dành riêng cho điện thoại thông minh với cấu hình thấp. Archos Core 50 chạy phiên bản Android Nougat, tương thích 4G, kết nối Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, trang bị màn hình 5 inch HD IPS (1280 x 720p), 2 GB RAM, 16G bộ nhớ trong, cảm biến 2 megapixel mặt trước, cảm biến ảnh 13 megapixel mặt sau, pin 2000 mAh. Blackview A7 được đánh giá là một trong những điện thoại có tỉ lệ giá/chất lượng đáng lưu ý nhất trong phân khúc này. Wileyfox Spark (Anh) gia nhập phân khúc bình dân chạy phiên bản Android 7.0 Nougat, sở hữu chip lõi tứ MediaTek MT6735, 1 GB RAM, 8 GB bộ nhớ trong (có thể mở rộng), cảm biến ảnh 8 megapixel mặt trước và cảm biến ảnh 8 megapixel mặt sau, pin 2200 mAh. WIKO Lenny 4 Plus có màn hình 5,5 inch HD, chip lõi tứ MediaTek MT6580 tốc độ 1,3 GHz, cảm biến ảnh 8 megapixel mặt sau, 5 megapixel mặt trước, 16 GB bộ nhớ trong (có thể mở rộng), 1 GB RAM. Wiko Lenny 4 Plus có 5 phiên bản : đen, xanh da trời, vàng, hồng vàng và xanh lá cây. Xiaomi Redmi 4A là điện thoại thứ hai nhà sản xuất Trung Quốc Xiaomi có mặt trong bảng xếp hạng này. Nó chạy Android 6.0, cảm biến ảnh 13 megapixel tự động lấy nét mặt sau, cảm biến ảnh 5 megapixel mặt trước và pin 3120 mAh./.

