Những smartphone “Made in Vietnam” giờ ra sao?

Năm 2013, Vivas Lotus S1, sản phẩm của VNPT được công nhận kỷ lục Việt Nam, là smartphone đầu tiên do Việt Nam sản xuất và được bán với giá 3,9 triệu đồng. (Ảnh: VnExpress). Smartphone của VNPT có màn hình kích thước 5 inch độ phân giải 800 x 400 pixel với mật độ điểm ảnh 187 ppi khá thấp nên hình ảnh hiển thị bị rỗ và không sắc nét. Tuy nhiên, cảm ứng của máy hoạt động khá mượt mà. (Ảnh: VnExpress). Năm 2014, bộ đôi smartphone của VNPT là Vivas Lotus S2 và S2 Eco được ra mắt với giá lần lượt là 1,59 và 2,19 triệu đồng. (Ảnh: Zing). Máy được thiết kế 2 SIM. Khi tháo bỏ pin, người dùng sẽ thấy 2 khe SIM, khe cắm thẻ nhớ và tem của sản phẩm với dòng chữ "Made in Vietnam". (Ảnh: Zing). Năm 2017, Asanzo trình làng 2 smartphone của hãng với tên gọi Z5 và S5. Cả 2 đều định vị trong phân khúc giá rẻ (4,9 và 2,9 triệu đồng), hướng đến nhóm khách hàng mới tiếp cận smartphone. (Ảnh: Zing). Tháng 6 vừa qua, Vingroup công bố kế hoạch sản xuất các thiết bị điện tử và khởi điểm là điện thoại thông minh với thương hiệu Vsmart. (Ảnh: internet). Năm 2015, Bkav cũng ra mắt chiếc smartphone đầu tiên "made in Vietnam" có tên Bphone chỉ được bán trực tuyến. (Ảnh: Bkav). Năm 2017, Bkav tiếp tục cho ra mắt chiếc Bphone 2 với phân khúc giá khá cao nên cũng chưa tạo được chỗ đứng nhất định đối với người dùng Việt Nam. (Ảnh: Tạp chí công nghệ). Tuy nhiên, Bphone 2 cũng đã thu hút được sự quan tâm không nhỏ của báo chí và người dân thời điểm bấy giờ. (Ảnh: Vietnammoi). Hôm nay (10/10), chiếc smartphone thứ 3 của Bkav là Bphone 3 sẽ chính thức trình làng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Theo Bkav, Bphone 3 được phân phối thông qua một chuỗi các cửa hàng liên kết đến tận các quận huyện trên cả nước. (Ảnh: VnReview)./.

