Những tiện ích công nghệ giúp cuộc sống hàng ngày thú vị hơn

1. Đèn pin laser có móc chìa khóa giúp bạn giải trí hoặc phát tín hiệu khi gặp trường hợp khẩn cấp. 2. Ống kính camera clip Syntus là ống kính góc rộng có thiết kế chắc chắn, chịu nước, chống bụi và hỗ trợ chiếc smartphone chụp ảnh đẹp, chi tiết hơn. 3. Ví RFID Travelambo làm từ da thật, trang bị thêm lớp bảo mật giúp giữ thẻ tín dụng và thẻ ID của bạn an toàn trước các máy quét từ xa. 4. USB TNG Isolinear Chip có giá rất rẻ (5 USD) lưu đến 8GB, giúp bạn lưu trữ thông tin khi cần với kích thước cực kỳ nhỏ gọn. 5. Đèn pin Keychain Nano 73001 trợ giúp bạn khi cần soi sáng với thời gian dài hơn nhiều so với đèn pin của điện thoại. 6. Dụng cụ đa năng keychain Freehawk 7 trong 1, bao gồm một đèn pin LED, một mở chai, hai tua vít, một con dao, mở nắp hộp... 7. Móc khóa balo mini Star Wars Astromech Droid có rất nhiều ngăn giúp chứa các đồ công nghệ của bạn như thẻ nhớ, ổ đĩa, usb... 8. Bàn phím Bluetooth gập iClever tương thích với mọi thiết bị iPhone, máy tính bảng hoặc thiết bị Android có hỗ trợ Bluetooth giúp bạn sử dụng thiết bị tiện lợi và nhanh chóng hơn. 9. Thiết bị theo dõi sức khỏe Bellabeat Leaf phụ kiện thể dục có thể đeo như vòng cổ hoặc vòng đeo tay mà không cồng kềnh, gây khó chịu. 10. Một trong những nhược điểm của công nghệ di động là những tiện ích nhỏ bé này có thể dễ dàng thất lạc. Các tracker Tile giúp xác định vị trí của chúng ngay khi bạn cần bằng cách rung lên, bật đèn flash hoặc đổ chuông. 11. 8BitDo Mini Zero Bluetooth Gamepad với kích cỡ bỏ túi có khả năng chơi game 3D giúp bạn giải khuây khi rảnh rỗi. 12. Máy ảnh hành động 4K phiên bản GoPro Hero5 có kích thước chỉ bằng bao diêm, chống thấm nước, quay video 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây, kết nối Wi-Fi và Bluetooth giúp bạn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp mỗi ngày. 13. Bật lửa HaloVa thiết kế thân thiện với môi trường, sử dụng một pin sạc qua cáp sạc USB đi kèm. 14. Đồng hồ thông minh Bluetooth Lemfo có giá cả rất phải chăng, đồng bộ được với cả iOS và Android. Sử dụng tương tự như Apple watch có tích hợp micro, màn hình LED, gửi thông báo và tin nhắn đến ngay cổ tay bạn. 15. Tai nghe thể thao Sennheiser OCX 686G là thương hiệu khá nổi tiếng trong lĩnh vực âm thanh chất lượng cao. Kẹp tai giúp tai nghe ở đúng vị trí và người dùng được thoải mái rảnh tay. 16. Cục sạc mini Anker có kích thước chỉ lớn hơn cục pin tiểu một chút nhưng tích đến 3.350mAh, đủ để sạc đầy smartphone của bạn. 17. Sạc dự phòng Anker PowerCore 10.000mAh chỉ lớn bằng lòng bàn tay nhưng có thể sạc đầy nhiều điện thoại cùng lúc với thời gian ngắn. 18. Loa Bluetooth Mini di động Marsboy giúp bạn thưởng thức những bài hát với âm thanh nổi ở bất cứ nơi nào. Nó có thể chạy liên tục trong 12 giờ./.

1. Đèn pin laser có móc chìa khóa giúp bạn giải trí hoặc phát tín hiệu khi gặp trường hợp khẩn cấp. 2. Ống kính camera clip Syntus là ống kính góc rộng có thiết kế chắc chắn, chịu nước, chống bụi và hỗ trợ chiếc smartphone chụp ảnh đẹp, chi tiết hơn. 3. Ví RFID Travelambo làm từ da thật, trang bị thêm lớp bảo mật giúp giữ thẻ tín dụng và thẻ ID của bạn an toàn trước các máy quét từ xa. 4. USB TNG Isolinear Chip có giá rất rẻ (5 USD) lưu đến 8GB, giúp bạn lưu trữ thông tin khi cần với kích thước cực kỳ nhỏ gọn. 5. Đèn pin Keychain Nano 73001 trợ giúp bạn khi cần soi sáng với thời gian dài hơn nhiều so với đèn pin của điện thoại. 6. Dụng cụ đa năng keychain Freehawk 7 trong 1, bao gồm một đèn pin LED, một mở chai, hai tua vít, một con dao, mở nắp hộp... 7. Móc khóa balo mini Star Wars Astromech Droid có rất nhiều ngăn giúp chứa các đồ công nghệ của bạn như thẻ nhớ, ổ đĩa, usb... 8. Bàn phím Bluetooth gập iClever tương thích với mọi thiết bị iPhone, máy tính bảng hoặc thiết bị Android có hỗ trợ Bluetooth giúp bạn sử dụng thiết bị tiện lợi và nhanh chóng hơn. 9. Thiết bị theo dõi sức khỏe Bellabeat Leaf phụ kiện thể dục có thể đeo như vòng cổ hoặc vòng đeo tay mà không cồng kềnh, gây khó chịu. 10. Một trong những nhược điểm của công nghệ di động là những tiện ích nhỏ bé này có thể dễ dàng thất lạc. Các tracker Tile giúp xác định vị trí của chúng ngay khi bạn cần bằng cách rung lên, bật đèn flash hoặc đổ chuông. 11. 8BitDo Mini Zero Bluetooth Gamepad với kích cỡ bỏ túi có khả năng chơi game 3D giúp bạn giải khuây khi rảnh rỗi. 12. Máy ảnh hành động 4K phiên bản GoPro Hero5 có kích thước chỉ bằng bao diêm, chống thấm nước, quay video 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây, kết nối Wi-Fi và Bluetooth giúp bạn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp mỗi ngày. 13. Bật lửa HaloVa thiết kế thân thiện với môi trường, sử dụng một pin sạc qua cáp sạc USB đi kèm. 14. Đồng hồ thông minh Bluetooth Lemfo có giá cả rất phải chăng, đồng bộ được với cả iOS và Android. Sử dụng tương tự như Apple watch có tích hợp micro, màn hình LED, gửi thông báo và tin nhắn đến ngay cổ tay bạn. 15. Tai nghe thể thao Sennheiser OCX 686G là thương hiệu khá nổi tiếng trong lĩnh vực âm thanh chất lượng cao. Kẹp tai giúp tai nghe ở đúng vị trí và người dùng được thoải mái rảnh tay. 16. Cục sạc mini Anker có kích thước chỉ lớn hơn cục pin tiểu một chút nhưng tích đến 3.350mAh, đủ để sạc đầy smartphone của bạn. 17. Sạc dự phòng Anker PowerCore 10.000mAh chỉ lớn bằng lòng bàn tay nhưng có thể sạc đầy nhiều điện thoại cùng lúc với thời gian ngắn. 18. Loa Bluetooth Mini di động Marsboy giúp bạn thưởng thức những bài hát với âm thanh nổi ở bất cứ nơi nào. Nó có thể chạy liên tục trong 12 giờ./.